Các chân sút nội chưa tạo ấn tượng trong cuộc đua vua phá lưới V-League 2026/27

Bảng xếp hạng vua phá lưới V-League 2026/27 sau ba vòng đầu tiên đang mang đến tín hiệu không tốt với các chân sút nội. Trong nhóm những chân sút ghi được từ hai bàn trở lên, chỉ có Quang Vinh và Tiến Linh là những cầu thủ nội góp mặt.

Tiến Linh nằm trong số ít các cầu thủ nội ghi được 2 bàn tại V-League sau ba vòng đấu (Ảnh: CA TP.HCM)

Hai cầu thủ đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới là Lucao (Ninh Bình) và Makaric (Hải Phòng) với cùng 4 bàn thắng. Đáng chú ý, Makaric là cầu thủ ghi được 4 trong số 5 bàn thắng cho Hải Phòng kể từ đầu mùa, cho thấy sự phụ thuộc không nhỏ trên hàng công vào cầu thủ này.

Những cầu thủ đứng sau có đến chín gương mặt cùng ghi được 2 bàn thắng mùa này, trong đó phần lớn là ngoại binh gồm Alan (CAHN), Passira, Luiz Antonio (Hà Tĩnh), Ezequiel (Nam Định), Guindo (Thanh Hoá), Andrew Jung (Hà Nội FC) và Saponjic (Đà Nẵng).

Như đã đề cập ở trên, Quang Vinh (SLNA) và Tiến Linh (CA TP.HCM) với 2 bàn thắng ghi được là các chân sút nội lọt được vào danh sách dẫn đầu vua phá lưới mùa này. Đây là tín hiệu không thực sự lạc quan với các nội binh khi các đội bóng tại V-League đang khá phụ thuộc vào các ngoại binh cho vị trí tiền đạo cắm.

Ngoài ra, việc các chân sút nội chưa toả sáng được như kỳ vọng cũng khiến HLV Kim Sang Sik gặp khó khăn hơn để bài toán hàng công của ĐT Việt Nam. Trong bối cảnh VCK Asian Cup 2027 đang đến gần còn Xuân Son cần ít nhất 8 tuần để phục hồi chấn thương, HLV Kim Sang Sik đang rất cần những phương án dự phòng ở vị trí tiền đạo cắm, đặc biệt ở đợt tập trung sắp tới vào tháng 11/2026.

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