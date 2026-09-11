U23 Việt Nam được bổ sung lực lượng trước thềm ASIAD 2026

Thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc của SLNA đã được triệu tập vào U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026, thay thế cho thủ môn Phạm Đình Hải. Do thủ môn số 2 của CLB bị chấn thương không đủ nhân sự ở vị trí trấn giữ khung thành, Phạm Đình Hải được tạo điều kiện ở lại phục vụ CLB chủ quản trong giai đoạn thi đấu Cúp Quốc gia 2026/27.

Thủ thành Bảo Ngọc được bổ sung lên U23 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Bảo Ngọc là gương mặt quen thuộc tại các đội tuyển trẻ Việt Nam. Thủ môn của SLNA từng được triệu tập và bắt chính cho U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á, đồng thời liên tục góp mặt trong danh sách các đội tuyển trẻ ở các cấp độ U19 và U20 Việt Nam.

Việc được bổ sung vào U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026 là bước tiến tiếp theo trong quá trình phát triển của thủ thành trẻ này, đồng thời tạo cơ hội để Bảo Ngọc tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đội Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Kuwait (15/9), U23 Philippines (18/9) và U23 Uzbekistan (22/9).

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân ngày 12/9 và lên đường sang Nhật Bản ngày 13/9 để chuẩn bị cho các trận đấu tại ASIAD 2026. Sự góp mặt của Nguyễn Bảo Ngọc giúp Ban huấn luyện có thêm phương án nhân sự ở vị trí thủ môn, đồng thời trao cơ hội cho một cầu thủ trẻ giàu tiềm năng thử sức tại sân chơi cấp châu lục.

Danh sách U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026 (Ảnh: VFF)