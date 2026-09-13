U23 Việt Nam đã tới Nhật Bản sẵn sàng cho trận ra quân tại ASIAD 2026

Theo kế hoạch, chiều nay (13/9), U23 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Nagoya. Đây là buổi tập quan trọng để toàn đội làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi và nhanh chóng ổn định đội hình, hướng tới trận đấu mở màn gặp Kuwait.

U23 Việt Nam đã tới Nhật Bản (Ảnh: VFF)

Do còn vướng lịch thi đấu cho CLB chủ quản, hai cầu thủ Đặng Tuấn Phong (Hải Phòng) và Nguyễn Quốc Toản (Quy Nhơn United) chưa thể di chuyển cùng đội tuyển sang Nhật Bản. Tuấn Phong sẽ đáp chuyến bay sang Nagoya trong ngày 14/9, trong khi Quốc Toản sẽ lên đường vào ngày 15/9.

Như vậy, lực lượng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo từng thời điểm, trong bối cảnh đội tuyển chỉ có quỹ thời gian chuẩn bị rất ngắn trước khi bước vào tranh tài tại ASIAD 2026.

Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Kuwait, Philippines và Uzbekistan. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đá trận ra quân gặp U23 Kuwait (15/9), sau đó lần lượt chạm trán U23 Philippines (18/9) và U23 Uzbekistan (22/9).