Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

Theo lịch thi đấu môn bóng đá nam tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam sẽ ra quân tại bảng C gặp U23 Kuwait vào lúc 17h00 ngày 15/9 (giờ Hà Nội). Cuộc đọ sức này sẽ diễn ra trên sân vận động Nagoya City Minato Soccer.

Ở lượt trận kế tiếp, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Philippines lúc 13h30 ngày 18/9 trên sân vận động Nagoya City Minato Soccer. Đây là đối thủ mà U23 Việt Nam từng thắng 2-0 ở bán kết trên hành trình giành HCV SEA Games 33.

Tại lượt trận cuối vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Uzbekistan vào lúc 12h00 ngày 22/9 trên sân vận động Nagoya City Mizuho.

Ảnh: VFF

Tại môn bóng đá nam ASIAD 2026, mỗi bảng đấu sẽ tìm ra 2 đội đứng đầu vào tứ kết. Trong lịch sử, bóng đá Việt Nam từng 3 lần giành quyền vượt qua vòng bảng ASIAD vào các năm 2010, 2014 và 2018.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 12/9 và lên đường sang Nhật Bản dự ASIAD 2026 ngày 13/9. Do trùng thời điểm ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 nên HLV Kim Sang Sik tiếp tục trao quyền dẫn dắt U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 cho Trợ lý Đinh Hồng Vinh.