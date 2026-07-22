Đội tuyển Việt Nam nhận tin không vui trước trận ra quân ASEAN Cup 2026

Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik không có đầy đủ lực lượng khi thủ môn Đặng Văn Lâm không thể ra sân tập vì đau cơ và được bố trí ở lại khách sạn để điều trị, theo dõi. Bên cạnh đó, Tài Lộc cũng không tham gia buổi tập cùng các đồng đội.

Trước buổi tập, hậu vệ Xuân Mạnh cho biết đội tuyển Việt Nam đã có gần hai tuần chuẩn bị kỹ lưỡng và đang đạt trạng thái sẵn sàng trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.

Xuân Mạnh tự tin trước trận ra quân ASEAN Cup 2026.

Theo Xuân Mạnh, toàn đội đã có quá trình tập huấn chất lượng với ba chiến thắng trong các trận đấu tập trước các CLB Hàn Quốc, đồng thời đánh bại Myanmar ở trận giao hữu gần nhất để tạo đà tâm lý thuận lợi.

“Toàn đội đã có gần hai tuần chuẩn bị rất tốt. Chúng tôi thắng ba trận đấu tập với các CLB Hàn Quốc và thắng Myanmar ở trận giao hữu. Đó là bước chạy đà tích cực trước khi bước vào giải đấu”, Xuân Mạnh chia sẻ.

Đánh giá về trận giao hữu vừa qua, hậu vệ của Hà Nội FC cho biết ban huấn luyện đã tổ chức họp phân tích băng hình để chỉ ra những điểm làm được cũng như những hạn chế cần khắc phục.

“Hôm qua, toàn đội đã họp để xem lại trận đấu, phân tích những điểm làm tốt và chưa tốt. Ban huấn luyện giúp các cầu thủ rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt nhất cho trận ra quân”, anh nói.

Xuân Mạnh cũng tiết lộ các buổi tập gần đây tập trung nhiều vào việc hoàn thiện hệ thống phòng ngự. Ban huấn luyện yêu cầu các cầu thủ tăng cường khả năng giao tiếp, phối hợp trong khâu áp sát và bọc lót nhằm hạn chế tối đa sai sót.

“HLV tập trung cải thiện hệ thống phòng ngự, yêu cầu các cầu thủ phải thông tin với nhau tốt hơn để người lên áp sát và những người phía sau bọc lót hiệu quả. Buổi tập hôm nay có thể sẽ chuyển sang các bài tập về tấn công”, Xuân Mạnh cho biết.

Trong bối cảnh đội trưởng Đỗ Duy Mạnh không góp mặt ở giải đấu, Xuân Mạnh đánh giá các cầu thủ nơi hàng phòng ngự đang có sự kết nối tốt.

“HLV đã chuẩn bị rất kỹ. Trong đội, tôi cùng Nhật Minh, Văn Hậu, Thành Chung và các đồng đội luôn trao đổi với nhau để tạo sự gắn kết, hướng tới mục tiêu không để thủng lưới”, hậu vệ sinh năm 1996 chia sẻ.

Nói về đối thủ Timor Leste, Xuân Mạnh cho biết đội tuyển Việt Nam hiện chưa dành nhiều thời gian phân tích mà ưu tiên hoàn thiện lối chơi của chính mình.

“Hiện tại, toàn đội tập trung vào việc xây dựng những phương án tốt nhất và hoàn thiện lối chơi. Sau đó, ban huấn luyện sẽ phân tích kỹ hơn về Timor Leste để có sự chuẩn bị phù hợp”, anh nói.

Là thành viên của đội tuyển Việt Nam đăng quang tại ASEAN Cup 2024, Xuân Mạnh bày tỏ niềm tự hào khi tiếp tục góp mặt trong hành trình bảo vệ chức vô địch.

“Được cùng đội tuyển tham dự giải đấu để bảo vệ chức vô địch là niềm tự hào rất lớn. Tôi luôn sẵn sàng cống hiến, hào hứng bước vào giải và cùng toàn đội vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ những gì đã giành được”, Xuân Mạnh khẳng định.

Chia sẻ về áp lực của nhà đương kim vô địch, Xuân Mạnh thừa nhận nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi các đội bóng trong khu vực đều có sự tiến bộ.

“Vô địch đã khó, bảo vệ chức vô địch còn khó hơn. Các đối thủ đều mạnh và đồng đều hơn. Tuy nhiên, toàn đội sẽ ra sân với tinh thần quyết tâm cao nhất, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để hướng tới kết quả tốt nhất”, Xuân Mạnh nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập để hoàn thiện chiến thuật trước khi bước vào trận mở màn ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste với mục tiêu giành trọn 3 điểm.

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Hình ảnh đội tuyển Việt Nam tập chiều 22/7 (Ảnh:HT)