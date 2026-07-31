ĐT Ấn Độ chốt giao hữu với ĐT Brazil, có thể bỏ FIFA ASEAN Cup 2026

Theo kết quả bốc thăm FIFA ASEAN Cup 2026 được FIFA công bố cách đây ít ngày, ĐT Ấn Độ ở bảng A của hạng 1 cùng các đội Indonesia, Malaysia và Singapore. Giải đấu này diễn ra từ 24/9 - 3/10.

Ảnh: AFC.

Tuy nhiên theo những thông tin mới nhất từ LĐBĐ Ấn Độ (AIFF), đội tuyển này sẽ đá giao hữu với ĐT Brazil vào ngày 3/10 trên sân Kolkata. Đây được đánh giá như trận đấu lịch sử của ĐT Ấn Độ.

Chính thời gian tổ chức trận đấu ĐT Ấn Độ vs ĐT Brazil được ấn định vào ngày 3/10 khiến khả năng tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 của đại diện Nam Á vẫn còn bỏ ngỏ.

Theo quy định, mỗi đội chỉ được thi đấu tối đa 4 trận tính điểm trong loạt trận FIFA Days tháng 9, tháng 10/2026. Việc tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 ở hạng 1 đã đảm bảo mỗi đội thi đấu đủ 4 trận.

Nếu tiếp tục tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Ấn Độ sẽ không được tính điểm xếp hạng trận giao hữu với ĐT Brazil và màn so tài này cũng không còn được xem như trận giao hữu chính thức. Đây chắc chắn là điều mà AIFF không mong muốn.

Đến nay, cả FIFA và AIFF đều chưa công bố liệu ĐT Ấn Độ có rút lui ở FIFA ASEAN Cup 2026 hay không. Nếu ĐT Ấn Độ rút lui, FIFA có thể sẽ phải đưa ra những điều chỉnh để không làm gián đoạn giải đấu mà họ đã rất dày công chuẩn bị.