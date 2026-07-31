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Lịch sử đối đầu ĐT Timor Leste vs ĐT Indonesia trước màn so tài ở ASEAN Cup 2026

Thứ Sáu, 09:13, 31/07/2026
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VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu giữa 2 đội tuyển Timor Leste và Indonesia trước màn so tài ở ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 17h ngày 31/7/2026.

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Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 31/7 chứng kiến 2 đội tuyển Timor Leste và Indonesia đối đầu nhau tại trận đấu diễn ra ở Chonburi (Thái Lan). Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 17h. 

Theo lịch sử đối đầu giữa Timor Leste và Indonesia, ĐT Indonesia hoàn toàn chiếm ưu thế với 4 trận toàn thắng, ghi 16 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. 

Chủ yếu các trận đấu giữa 2 đội là những trận giao hữu. Lần duy nhất Timor Leste và Indonesia tranh tài ở trận đấu chính thức là ở ASEAN Cup 2018. Khi đó, Indonesia thấng Timor Leste với tỷ số 3-1. 

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Hình ảnh trận Indonesia vs Timor Leste ở ASEAN Cup 2018. (Ảnh: Bola). 

Sau chiến thắng đậm 5-1 trước Campuchia ngày ra quân, Indonesia được đánh giá cao hơn hẳn Timor Leste trong cuộc đọ sức diễn ra vào chiều nay. 

Đáng chú ý, Timor Leste đã thua cả 2 trận đã qua và nếu tiếp tục thua hôm nay, đội bóng này sẽ chính thức bị loại sớm từ vòng bảng của ASEAN Cup 2026.

Trận đấu Timor Leste vs Indonesia sẽ diễn ra lúc 17h hôm nay 31/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

PV/VOV.VN
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