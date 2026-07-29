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ĐT Việt Nam cùng bảng Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026

Thứ Tư, 12:17, 29/07/2026
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VOV.VN - Theo thông tin chính thức từ FIFA, ĐT Việt Nam cùng bảng Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026.

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu bóng đá quốc tế quy mô khu vực lần đầu tiên do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trực tiếp quản lý và điều hành, tách biệt với giải vô địch Đông Nam Á truyền thống. 

Dt viet nam cung bang thai lan o fifa asean cup 2026 hinh anh 1
Ảnh: VFF. 

Giải đấu diễn ra trong khung lịch FIFA Days từ ngày 24/9 đến 3/10/2026, tạo điều kiện để các đội tuyển quốc gia triệu tập lực lượng mạnh nhất, bao gồm các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Đồng thời, kết quả các trận đấu cũng sẽ được tính điểm trên Bảng xếp hạng FIFA theo hệ số của các trận đấu thuộc FIFA Days.

Theo công bố của FIFA, giải đấu được chia thành hai hạng đấu gồm hạng 1 và hạng 2. Các trận đấu của hạng 1 sẽ diễn ra tại Indonesia, trong khi hạng 2 được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc).

ĐT Việt Nam nằm ở bảng B hạng 1 cùng Pakistan, Thái Lan và Philippines. Bảng A hạng 1 gồm Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Tại hạng 2, bảng A có Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar và Brunei; bảng B gồm Campuchia, Lào và Timor Leste.

Việc áp dụng mô hình hai hạng đấu được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tính cạnh tranh của giải đấu khi các đội tuyển có trình độ tương đồng được đối đầu thường xuyên hơn, qua đó nâng cao chất lượng chuyên môn và hạn chế những trận đấu có sự chênh lệch lớn về đẳng cấp. Đồng thời, mô hình này cũng tạo thêm động lực để các đội tuyển nỗ lực duy trì vị trí hoặc hướng tới mục tiêu thăng hạng trong các mùa giải tiếp theo.

Theo thông báo của FIFA, lịch thi đấu chính thức và Điều lệ giải sẽ được công bố trong thời gian tới. Hiện các Liên đoàn thành viên đang triển khai các thủ tục đăng ký tham dự theo hướng dẫn của FIFA để hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi giải đấu khởi tranh.

PV/VOV.VN
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