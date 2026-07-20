Messi cùng Argentina lập kỷ lục buồn sau trận thua Tây Ban Nha

Sáng nay (20/7), Argentina thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026, qua đó không thể bảo vệ thành công chức vô địch. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Torres ở phút 106.

Ở trận đấu này, Argentina thi đấu lép vế toàn diện trước Tây Ban Nha. Theo thống kê của Opta, đội bóng Nam Mỹ trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử không tung ra nổi một cú sút nào trong 90 phút thi đấu chính thức của một trận chung kết World Cup. Phải tới phút 117, Lionel Messi mới thực hiện cú dứt điểm đầu tiên cho Albiceleste.

Messi không thể cùng Argentina bảo vệ chức vô địch (Ảnh: Reuters).

Ở tuổi 39 năm 25 ngày, Messi trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai từng thi đấu trong một trận chung kết World Cup, chỉ sau huyền thoại Dino Zoff. Anh cũng là cầu thủ thứ hai trong lịch sử góp mặt ở ba trận chung kết World Cup, sau Cafu của Brazil.

Trong khi đó, thủ thành Emiliano Martinez lập kỷ lục với 11 pha cứu thua, nhiều nhất trong một trận chung kết World Cup kể từ khi Opta bắt đầu thống kê vào năm 1966.

Ngoài ra, đội bóng xứ Tango lần thứ tư giành ngôi á quân World Cup (1930, 1990, 2014 và 2026), cân bằng kỷ lục của tuyển Đức với tư cách đội tuyển về nhì nhiều nhất lịch sử giải đấu.