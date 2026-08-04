English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

ĐT Indonesia đối mặt nguy cơ bị loại từ vòng bảng ASEAN Cup 2026

Thứ Ba, 10:21, 04/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - ĐT Indonesia đối mặt nguy cơ bị loại từ vòng bảng ASEAN Cup 2026 sau khi thua ĐT Việt Nam 0-3 ngay trên sân nhà Pakansari.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Chiến thắng 3-0 trên sân Pakansari giúp ĐT Việt Nam mở toang cánh cửa vào bán kết ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, ĐT Indonesia đối mặt nguy cơ bị loại từ vòng bảng sau thất bại này.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang đứng đầu bảng A với cùng 7 điểm như ĐT Singapore và cùng thành tích đối đầu khi đôi bên hòa 0-0, nhưng hơn hiệu số bàn thắng – bàn thua (+10 so với +3).

ĐT Indonesia hiện đứng thứ 3 với 6 điểm. Nếu không thể giành chiến thắng trong chuyến làm khách của ĐT Singapore ở lượt trận cuối, ĐT Indonesia sẽ dừng bước tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Dt indonesia doi mat nguy co bi loai tu vong bang asean cup 2026 hinh anh 1
Cập nhật bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất tính sau loạt trận thứ 4 bảng A.

Trong trường hợp không thể đi tiếp, đây sẽ là kỳ ASEAN Cup thứ 2 liên tiếp ĐT Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng. Trước đó, ĐT Indonesia từng sớm dừng bước ở ASEAN Cup 2024 khi cùng bảng với ĐT Việt Nam, ĐT Philippines, ĐT Myanmar và ĐT Lào.

Lần gần nhất ĐT Indonesia vượt qua vòng bảng ASEAN Cup là vào năm 2022, khi đó đội bóng xứ vạn đảo vào bán kết và thua ĐT Việt Nam 0-2 sau hai lượt trận.

Nói về tình thế của ĐT Indonesia, John Herdman cho biết: “Chúng tôi buộc phải giành chiến thắng. Tôi tin các cầu thủ đều rất khát khao cống hiến. Toàn đội sẽ giữ vững tinh thần, chiến đấu vì đất nước và nỗ lực hết mình để giành quyền đi tiếp”.

“Chúng tôi phải chuẩn bị trên cả hai phương diện, từ chiến thuật cho đến việc lấy lại tinh thần sau thất bại này. Indonesia đang ở vị thế khó khăn hơn so với trước, trong khi Singapore là một tập thể gắn kết và rất khó chơi” – Nhà cầm quân người Anh nói thêm.

Dt indonesia doi mat nguy co bi loai tu vong bang asean cup 2026 hinh anh 2
ĐT Indonesia đối mặt nguy cơ bị loại từ vòng bảng ASEAN Cup 2026 sau khi thua ĐT Việt Nam 0-3. (Ảnh: HT)

Trong khi đó, giới truyền thông Singapore nhận định chiến thắng 3-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Indonesia giúp đội nhà có lợi thế trên đường đua giành vé đi tiếp.

“ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Campuchia ở lượt trận cuối vào ngày 7/8, trong khi đó ĐT Singapore sẽ tiếp đón ĐT Indonesia. Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào bán kết. ĐT Singapore chỉ cần hòa trên sân nhà Jalan Besar là sẽ đi tiếp còn ĐT Indonesia bắt buộc phải giành chiến thắng” – Tờ The Straits Times viết.

Theo lịch thi đấu, lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 7/8. ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Campuchia trên sân Mỹ Đình, cùng thời điểm ĐT Indonesia tới làm khách của ĐT Singapore tại Jalan Besar.

Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thống kê đặc biệt về Xuân Son sau trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Indonesia
Thống kê đặc biệt về Xuân Son sau trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Indonesia

VOV.VN - Với bàn thắng vào lưới ĐT Indonesia, Xuân Son sở hữu thống kê vô cùng đặc biệt.

Thống kê đặc biệt về Xuân Son sau trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Indonesia

Thống kê đặc biệt về Xuân Son sau trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Indonesia

VOV.VN - Với bàn thắng vào lưới ĐT Indonesia, Xuân Son sở hữu thống kê vô cùng đặc biệt.

Vì sao ĐT Việt Nam chưa chính thức vào bán kết ASEAN Cup 2026?
Vì sao ĐT Việt Nam chưa chính thức vào bán kết ASEAN Cup 2026?

VOV.VN - ĐT Việt Nam có được chiến thắng ấn tượng 3-0 trước ĐT Indonesia nhưng về lý thuyết vẫn chưa chắc chắn giành vé vào bán kết của giải.

Vì sao ĐT Việt Nam chưa chính thức vào bán kết ASEAN Cup 2026?

Vì sao ĐT Việt Nam chưa chính thức vào bán kết ASEAN Cup 2026?

VOV.VN - ĐT Việt Nam có được chiến thắng ấn tượng 3-0 trước ĐT Indonesia nhưng về lý thuyết vẫn chưa chắc chắn giành vé vào bán kết của giải.

Dư âm Indonesia 0-3 Việt Nam: Người hâm mộ đồng loạt xin lỗi HLV Kim Sang Sik
Dư âm Indonesia 0-3 Việt Nam: Người hâm mộ đồng loạt xin lỗi HLV Kim Sang Sik

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik cùng các học trò từng hứng chịu không ít chỉ trích sau trận hòa Singapore trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, sau chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân của Indonesia, người hâm mộ có lý do để gửi đến chiến lược gia người Hàn Quốc một lời xin lỗi.

Dư âm Indonesia 0-3 Việt Nam: Người hâm mộ đồng loạt xin lỗi HLV Kim Sang Sik

Dư âm Indonesia 0-3 Việt Nam: Người hâm mộ đồng loạt xin lỗi HLV Kim Sang Sik

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik cùng các học trò từng hứng chịu không ít chỉ trích sau trận hòa Singapore trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, sau chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân của Indonesia, người hâm mộ có lý do để gửi đến chiến lược gia người Hàn Quốc một lời xin lỗi.

HLV John Herdman: “Indonesia sẽ đứng dậy sau thất bại trước Việt Nam”
HLV John Herdman: “Indonesia sẽ đứng dậy sau thất bại trước Việt Nam”

VOV.VN - Chia sẻ với truyền thông sau trận thua Việt Nam, huấn luyện viên John Herdman khẳng định, Indonesia sẽ trở lại mạnh mẽ để giành vé vào bán kết.

HLV John Herdman: “Indonesia sẽ đứng dậy sau thất bại trước Việt Nam”

HLV John Herdman: “Indonesia sẽ đứng dậy sau thất bại trước Việt Nam”

VOV.VN - Chia sẻ với truyền thông sau trận thua Việt Nam, huấn luyện viên John Herdman khẳng định, Indonesia sẽ trở lại mạnh mẽ để giành vé vào bán kết.

HLV Kim Sang Sik tiết lộ điều bất ngờ sau trận thắng Indonesia
HLV Kim Sang Sik tiết lộ điều bất ngờ sau trận thắng Indonesia

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik tiết lộ điều bất ngờ khi cùng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Indonesia ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang Sik tiết lộ điều bất ngờ sau trận thắng Indonesia

HLV Kim Sang Sik tiết lộ điều bất ngờ sau trận thắng Indonesia

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik tiết lộ điều bất ngờ khi cùng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Indonesia ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế