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Chiến thắng 3-0 trên sân Pakansari giúp ĐT Việt Nam mở toang cánh cửa vào bán kết ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, ĐT Indonesia đối mặt nguy cơ bị loại từ vòng bảng sau thất bại này.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang đứng đầu bảng A với cùng 7 điểm như ĐT Singapore và cùng thành tích đối đầu khi đôi bên hòa 0-0, nhưng hơn hiệu số bàn thắng – bàn thua (+10 so với +3).

ĐT Indonesia hiện đứng thứ 3 với 6 điểm. Nếu không thể giành chiến thắng trong chuyến làm khách của ĐT Singapore ở lượt trận cuối, ĐT Indonesia sẽ dừng bước tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Cập nhật bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất tính sau loạt trận thứ 4 bảng A.

Trong trường hợp không thể đi tiếp, đây sẽ là kỳ ASEAN Cup thứ 2 liên tiếp ĐT Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng. Trước đó, ĐT Indonesia từng sớm dừng bước ở ASEAN Cup 2024 khi cùng bảng với ĐT Việt Nam, ĐT Philippines, ĐT Myanmar và ĐT Lào.

Lần gần nhất ĐT Indonesia vượt qua vòng bảng ASEAN Cup là vào năm 2022, khi đó đội bóng xứ vạn đảo vào bán kết và thua ĐT Việt Nam 0-2 sau hai lượt trận.

Nói về tình thế của ĐT Indonesia, John Herdman cho biết: “Chúng tôi buộc phải giành chiến thắng. Tôi tin các cầu thủ đều rất khát khao cống hiến. Toàn đội sẽ giữ vững tinh thần, chiến đấu vì đất nước và nỗ lực hết mình để giành quyền đi tiếp”.

“Chúng tôi phải chuẩn bị trên cả hai phương diện, từ chiến thuật cho đến việc lấy lại tinh thần sau thất bại này. Indonesia đang ở vị thế khó khăn hơn so với trước, trong khi Singapore là một tập thể gắn kết và rất khó chơi” – Nhà cầm quân người Anh nói thêm.

ĐT Indonesia đối mặt nguy cơ bị loại từ vòng bảng ASEAN Cup 2026 sau khi thua ĐT Việt Nam 0-3. (Ảnh: HT)

Trong khi đó, giới truyền thông Singapore nhận định chiến thắng 3-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Indonesia giúp đội nhà có lợi thế trên đường đua giành vé đi tiếp.

“ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Campuchia ở lượt trận cuối vào ngày 7/8, trong khi đó ĐT Singapore sẽ tiếp đón ĐT Indonesia. Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào bán kết. ĐT Singapore chỉ cần hòa trên sân nhà Jalan Besar là sẽ đi tiếp còn ĐT Indonesia bắt buộc phải giành chiến thắng” – Tờ The Straits Times viết.

Theo lịch thi đấu, lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 7/8. ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Campuchia trên sân Mỹ Đình, cùng thời điểm ĐT Indonesia tới làm khách của ĐT Singapore tại Jalan Besar.