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ĐT Indonesia có động thái quan trọng trước trận quyết đấu ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup

Thứ Tư, 14:00, 29/07/2026
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VOV.VN - ĐT Indonesia có động thái quan trọng trước trận quyết đấu ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 khi HLV John Herdman vẫn tiếp tục chờ đợi vào khả năng tiền vệ Justin Hubner sẽ tham dự.

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ĐT Indonesia đang chuẩn bị cho trận đấu thứ hai ở ASEAN Cup 2026 gặp ĐT Timor Leste. Màn so tài này sẽ diễn ra tại Chonburi, Thái Lan. ĐT Indonesia sẽ sang Thái Lan vào ngày 30/7 mà tiếp tục không có sự phục vụ của tiền vệ gốc Hà Lan - Justin Hubner do đội bóng chủ quản không nhả người. 

Với đối thủ Timor Leste, việc có Hubner hay không cũng không quá quan trọng khi ĐT Indonesia có thể giành chiến thắng với những nhân tố vượt trội còn lại. 

Tuy nhiên, HLV John Herdman đã sớm tính toán đến trận đấu gặp ĐT Việt Nam ngày 3/8. Theo truyền thông Indonesia, nhà cầm quân người Anh cùng LĐBĐ Indonesia vẫn nỗ lực để đàm phán với CLB Fortuna Sittard để Hubner có thể trở về thi đấu ASEAN Cup 2026 từ trận đấu với ĐT Việt Nam. 

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Ảnh: PSSI. 

Justin Hubner sinh năm 2003, là nhân tố quan trọng của các cấp đội tuyển Indonesia vài năm qua. Cầu thủ gốc Hà Lan này có thể đá tốt tiền vệ trung tâm và trung vệ. Anh được HLV John Herdman xác định là trụ cột nơi hàng thủ của ĐT Indonesia trong sơ đồ 3 hậu vệ. 

Chính vì tầm quan trọng của Hubner nên HLV John Herdman vẫn điền tên cầu thủ này vào danh sách ĐT Indonesia dự ASEAN Cup 2026 dù anh chưa được CLB Fortuna Sittard đồng ý nhả người. 

PV/VOV.VN
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