ĐT Việt Nam có cách chuẩn bị đặc biệt cho trận gặp ĐT Singapore ở ASEAN Cup 2026

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Vào ngày 31/7 tới, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai ở vòng bảng ASEAN Cup 2026 gặp ĐT Singapore trên sân nhà Mỹ Đình. Sau trận ra quân thắng Timor Leste 7-0 ngày ra quân hôm 24/7, ĐT Việt Nam có gần 1 tuần để hồi phục và chuẩn bị cho trận đấu này.

Đáng chú ý, trong những ngày qua, HLV Kim Sang Sik đã có những phương thức đặc biệt để giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị chu đáo nhất.

Theo đó, trong 2 ngày 27 và 28/7, ĐT Việt Nam đã tập luyện trên sân Mỹ Đình trong điều kiện đóng cửa hoàn toàn với giới truyền thông. Các phóng viên không được phép tác nghiệp, phỏng vấn cầu thủ và cũng không được ghi hình buổi tập của đội.

Ảnh: HT

Điều này cho thấy HLV Kim Sang Sik đang rất thận trọng trước trận đấu với Singapore và ông không muốn các cầu thủ phải chịu những sức ép không cần thiết trước trận đấu mang tính chất bản lề trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng A.

Trước trận đấu này, Singapore đang tạm dẫn đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. ĐT Việt Nam đang tạm xếp nhì bảng khi có 3 điểm sau trận ra quân.