Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 lượt trận 3 mới nhất: Việt Nam gặp Singapore

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất thì lượt trận 3 sẽ diễn ra trong hai ngày 31/7 và 1/8. Trong ngày 31/7 sẽ diễn ra các trận đấu của bảng A, nơi có sự hiện diện của đội tuyển Việt Nam.

Ở khung 17h ngày 31/7, Timor Leste sẽ đối đầu với Indonesia. Sau 2 lượt trận, Timor Leste vẫn chưa giành được điểm nào, qua đó đứng cuối bảng. Trong khi đó, Indonesia thắng đậm Campuchia với tỉ số 5-1. Nếu đánh bại Timor Leste với tỉ số đậm, đội bóng xứ vạn đảo hoàn toàn có thể chiếm ngôi đầu bảng.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất lượt trận 3.

Ở khung 20h ngày 31/7, Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore trên sân nhà Mỹ Đình. Hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang có 3 điểm, kém đối thủ 3 điểm. Nếu giành chiến thắng trước Singapore, Việt Nam có thể chiếm lại ngôi đầu, nếu như Indonesia không thắng quá đậm Timor Leste.

Cũng theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, tại bảng B, Lào sẽ đối đầu với Philippines. Trong khi đó, Thái Lan sẽ đại chiến với Malaysia vào lúc 20h ngày 1/8 để quyết định cho việc giành tấm vé vào vòng bán kết.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.