ĐT Malaysia bổ sung cầu thủ nhập tịch trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026

Hôm nay (13/9), LĐBĐ Malaysia gây chú ý khi công bố hai cầu thủ mới đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia là Bergson da Silva và Brad Tapp. LĐBĐ Malaysia cho biết cả hai cầu thủ này đã thực hiện đầy đủ thủ tục, đồng thời được FIFA xác nhận đủ điều kiện thi đấu cho ĐT Malaysia.

Bergson da Silva và Brad Tapp có thể khoác áo ĐT Malaysia tại FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: FAM)

Cả hai cầu thủ này hiện đang khoác áo Johor Darul Tazim, câu lạc bộ mạnh bậc nhất của bóng đá Malaysia thời điểm hiện tại. Hai cầu thủ khác là Manuel Hidalgo và Shane Lowry đang được LĐBĐ Malaysia làm việc với FIFA để xác nhận đủ điều kiện thi đấu cho ĐT Malaysia.

Sinh năm 1991, Bergson da Silva là cầu thủ gốc Brazil thi đấu ở vị trí tiền đạo, tới Malaysia thi đấu trong màu áo Johor Darul Tazim từ năm 2021. Sau khi đủ 5 năm thi đấu liên tiếp, Bergson da Silva đã nhập tịch thành công và đủ điều kiện khoác áo ĐT Malaysia.

Brad Tapp sinh năm 2001, trưởng thành từ môi trường bóng đá Australia và thi đấu ở vị trí trung vệ. Brad Tapp có gốc Malaysia nên sau khi trở về khoác áo Johor Darul Tazim vào tháng 7/2026, cầu thủ này nhanh chóng nhận quốc tịch và nay đủ điều kiện khoác áo ĐT Malaysia.

Cả hai cầu thủ này đều có thể khoác áo ĐT Malaysia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Tại giải đấu, ĐT Malaysia nằm ở bảng A nhóm 1 cùng với chủ nhà Indonesia, Singapore và Bangladesh.