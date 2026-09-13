Kết quả bóng chuyền hôm nay 13/9: Đội nam Nhật Bản vô địch châu Á

Giải bóng chuyền nam châu Á 2026 tổ chức ở Fukuoka (Nhật Bản) kết thúc vào chiều tối 13/9 với trận chung kết giữa chủ nhà Nhật Bản và Iran. Đây cũng là 2 đội bóng chuyền nam được đánh giá mạnh nhất châu Á thời điểm hiện tại.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Nhật Bản. (Ảnh: FIVB).

Iran với quyết tâm vô địch để giành quyền tham dự Olympic 2028 đã khởi đầu rất tốt và liên tục khiến Nhật Bản phải rơi vào thế bám đuổi. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà cùng phong độ cao của các ngôi sao giúp Nhật Bản nhanh chóng lấy lại thế trận trước khi vượt lên và giành chiến thắng 25-21.

Set 2 và set 3 diễn ra kịch tính hơn rất nhiều. Đôi bên đều có những phút giây chuệch choạc cần phải điều chỉnh thông qua những thời điểm hội ý nhưng Nhật Bản là đội bản lĩnh hơn với những tình huống kết thúc của Yuki Ishikawa hay Ran Takahashi để giành chiến thắng sát nút ở 2 set đấu này với các tỷ số 26-24 và 25-23.

Thắng chung cuộc 3-0 trước Iran, Nhật Bản tiếp tục thống trị giải bóng chuyền nam vô địch châu Á với lần thứ 11 lên ngôi vô địch. Đội bóng này cũng sẽ đại diện châu Á tranh tài ở Olympic Los Angeles 2028.

Còn với Iran, đội bóng Tây Á đành chấp nhận lần thứ hai liên tiếp giành ngôi á quân và sẽ phải nỗ lực tích điểm để hy vọng giành quyền dự Olympic Los Angeles 2028 thông qua vị trí cao trên bảng xếp hạng thế giới.