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ĐT nữ Việt Nam có buổi tập cuối chuẩn bị cho trận ra quân tại ASIAD 2026

Chủ Nhật, 18:05, 13/09/2026
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VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam có buổi tập quan trọng để hoàn tất khâu chuẩn bị trước trận gặp ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa tại ASIAD 2026.

Chiều 13/9, ĐT nữ Việt Nam có buổi tập cuối cùng trên sân Shizuoka Ecopa Auxiliary, hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào trận đấu đầu tiên tại môn bóng đá nữ ASIAD 2026, gặp ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa vào ngày mai (14/9).

Dt nu viet nam co buoi tap cuoi chuan bi cho tran ra quan tai asiad 2026 hinh anh 1
ĐT nữ Việt Nam hoàn tất khâu chuẩn bị trước trận ra quân tại ASIAD 2026 (Ảnh: VFF)

Buổi tập diễn ra trong không khí khẩn trương nhưng tích cực. HLV trưởng Hoàng Văn Phúc cùng các thành viên ban huấn luyện tập trung rà soát và hoàn thiện những yêu cầu về chiến thuật, đồng thời củng cố khả năng phối hợp giữa các tuyến. Đây cũng là buổi tập quan trọng để toàn đội hoàn thiện lối chơi, duy trì sự tập trung và sẵn sàng cho trận ra quân.

Trước đó, sáng cùng ngày, lãnh đội Bùi Thị Hiền Lương cùng các thành viên ban huấn luyện đã tham dự cuộc họp kỹ thuật trước giải đấu với đại diện ban tổ chức và các đội bóng cùng bảng. Tại cuộc họp, các thông tin liên quan đến công tác tổ chức, điều lệ và những quy định chuyên môn của giải đấu được phổ biến tới các đội.

Sau buổi tập, ĐT nữ Việt Nam đã có thời gian đi bộ làm quen sân vận động Shizuoka ECOPA, nơi diễn ra trận đấu ra quân với ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa. Hoạt động giúp các cầu thủ có thêm cảm nhận về không gian, mặt sân và điều kiện thi đấu trước khi bước vào trận đấu chính thức.

Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa sẽ diễn ra lúc 14h00 ngày 14/9 (giờ Việt Nam). Đây là trận đấu mở màn của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tại ASIAD 2026.

PV/VOV.VN
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