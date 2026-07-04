ĐT Việt Nam chuẩn bị cho màn so tài với đội bóng Hàn Quốc

Chiều 4/7, ĐT Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Incheon (Hàn Quốc) nhằm rà soát những bước chuẩn bị cho trận đấu tập đầu tiên gặp Siheung FC (K-League 3) diễn ra vào chiều mai (5/7). Đây là buổi tập mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình kiểm tra lực lượng và lựa chọn đội hình cho trận đấu đầu tiên của đội tuyển trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

HLV Kim Sang Sik quan sát các học trò tập luyện (Ảnh: VFF)

Trước buổi tập, Ban huấn luyện đã tổ chức cuộc họp chuyên môn với toàn đội vào sáng cùng ngày, nhằm phổ biến kế hoạch tập luyện cũng như những yêu cầu chuyên môn cho giai đoạn tiếp theo.

Sau phần khởi động, HLV Kim Sang Sik chia đội hình thành hai nhóm để thi đấu đối kháng trên toàn mặt sân. Khác với những buổi tập trước, nhà cầm quân người Hàn Quốc chủ yếu đứng ngoài quan sát, theo dõi khả năng phối hợp, tổ chức lối chơi cũng như màn thể hiện của từng cầu thủ, thay vì thường xuyên đưa ra chỉ đạo trực tiếp. Đây được xem là cơ sở quan trọng để Ban huấn luyện đánh giá phong độ và đưa ra những lựa chọn về nhân sự cho trận đấu tập đầu tiên.

Đinh Quang Kiệt học hỏi từ những đàn anh ở ĐT Việt Nam (Ảnh: VFF)

Trước buổi tập, trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt đã có những chia sẻ về lần đầu tiên được tham gia chuyến tập huấn cùng ĐT Việt Nam. Quang Kiệt cho biết: “Đây là lần đầu tiên em được tập huấn cùng ĐT Việt Nam nên em rất vui và cũng khá bất ngờ. Đây là cơ hội rất lớn để em học hỏi, nhìn nhận lại bản thân và hướng tới tương lai”.

Ở tuổi 19, Đinh Quang Kiệt là cầu thủ trẻ nhất trong danh sách đội tuyển Việt Nam lần này. Sau một mùa giải có nhiều tiến bộ trong màu áo HAGL, trung vệ cao 1m96 cho biết việc được tập luyện cùng các đàn anh giàu kinh nghiệm là cơ hội quý để tiếp tục hoàn thiện bản thân.

Nói về sự tiến bộ trong thời gian qua, Quang Kiệt cho rằng cơ hội được thi đấu thường xuyên tại V-League trong màu áo HAGL là yếu tố quan trọng giúp trưởng thành nhanh hơn. Quang Kiệt nói: “Em rất biết ơn ban huấn luyện HAGL đã tạo điều kiện để em được thi đấu nhiều tại V-League. Những trận đấu đó giúp em tích lũy kinh nghiệm và có cơ hội được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội tuyển”.

ĐT Việt Nam đấu đối kháng (Ảnh: VFF)

Sở hữu chiều cao 1m96, cao nhất trong số các tuyển thủ hiện tại, Quang Kiệt cho biết anh luôn nỗ lực phát huy lợi thế của mình ở các tình huống tranh chấp và bóng bổng, cố gắng tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình.

Đánh giá về sự cạnh tranh trong đội tuyển, trung vệ trẻ của HAGL cho rằng đây là động lực để tất cả các cầu thủ nỗ lực nhiều hơn: “Ai cũng mong muốn được góp mặt trong danh sách thi đấu và cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Vì vậy, tất cả đều đang cố gắng hết sức mình trong từng buổi tập”.

Theo kế hoạch, chiều mai (5/7), ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu tập đầu tiên tại Hàn Quốc gặp Siheung FC, đại diện đang thi đấu tại K-League 3. Đây sẽ là cơ hội để HLV Kim Sang Sik kiểm nghiệm lực lượng, đánh giá khả năng vận hành lối chơi cũng như tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ được thể hiện trước khi bước vào các trận đấu tập tiếp theo với Yongin FC (K-League 2) và Gangwon FC (K-League 1).