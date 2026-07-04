English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

ĐT Việt Nam chuẩn bị cho màn so tài với đội bóng Hàn Quốc

Thứ Bảy, 19:11, 04/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - ĐT Việt Nam có buổi tập quan trọng nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Siheung FC diễn ra vào ngày 5/7.

Chiều 4/7, ĐT Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Incheon (Hàn Quốc) nhằm rà soát những bước chuẩn bị cho trận đấu tập đầu tiên gặp Siheung FC (K-League 3) diễn ra vào chiều mai (5/7). Đây là buổi tập mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình kiểm tra lực lượng và lựa chọn đội hình cho trận đấu đầu tiên của đội tuyển trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Dt viet nam chuan bi cho man so tai voi doi bong han quoc hinh anh 1
HLV Kim Sang Sik quan sát các học trò tập luyện (Ảnh: VFF)

Trước buổi tập, Ban huấn luyện đã tổ chức cuộc họp chuyên môn với toàn đội vào sáng cùng ngày, nhằm phổ biến kế hoạch tập luyện cũng như những yêu cầu chuyên môn cho giai đoạn tiếp theo.

Sau phần khởi động, HLV Kim Sang Sik chia đội hình thành hai nhóm để thi đấu đối kháng trên toàn mặt sân. Khác với những buổi tập trước, nhà cầm quân người Hàn Quốc chủ yếu đứng ngoài quan sát, theo dõi khả năng phối hợp, tổ chức lối chơi cũng như màn thể hiện của từng cầu thủ, thay vì thường xuyên đưa ra chỉ đạo trực tiếp. Đây được xem là cơ sở quan trọng để Ban huấn luyện đánh giá phong độ và đưa ra những lựa chọn về nhân sự cho trận đấu tập đầu tiên.

Dt viet nam chuan bi cho man so tai voi doi bong han quoc hinh anh 2
Đinh Quang Kiệt học hỏi từ những đàn anh ở ĐT Việt Nam (Ảnh: VFF)

Trước buổi tập, trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt đã có những chia sẻ về lần đầu tiên được tham gia chuyến tập huấn cùng ĐT Việt Nam. Quang Kiệt cho biết: “Đây là lần đầu tiên em được tập huấn cùng ĐT Việt Nam nên em rất vui và cũng khá bất ngờ. Đây là cơ hội rất lớn để em học hỏi, nhìn nhận lại bản thân và hướng tới tương lai”.

Ở tuổi 19, Đinh Quang Kiệt là cầu thủ trẻ nhất trong danh sách đội tuyển Việt Nam lần này. Sau một mùa giải có nhiều tiến bộ trong màu áo HAGL, trung vệ cao 1m96 cho biết việc được tập luyện cùng các đàn anh giàu kinh nghiệm là cơ hội quý để tiếp tục hoàn thiện bản thân.

Nói về sự tiến bộ trong thời gian qua, Quang Kiệt cho rằng cơ hội được thi đấu thường xuyên tại V-League trong màu áo HAGL là yếu tố quan trọng giúp trưởng thành nhanh hơn. Quang Kiệt nói: “Em rất biết ơn ban huấn luyện HAGL đã tạo điều kiện để em được thi đấu nhiều tại V-League. Những trận đấu đó giúp em tích lũy kinh nghiệm và có cơ hội được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội tuyển”.

Dt viet nam chuan bi cho man so tai voi doi bong han quoc hinh anh 3
ĐT Việt Nam đấu đối kháng (Ảnh: VFF)

Sở hữu chiều cao 1m96, cao nhất trong số các tuyển thủ hiện tại, Quang Kiệt cho biết anh luôn nỗ lực phát huy lợi thế của mình ở các tình huống tranh chấp và bóng bổng, cố gắng tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình.

Đánh giá về sự cạnh tranh trong đội tuyển, trung vệ trẻ của HAGL cho rằng đây là động lực để tất cả các cầu thủ nỗ lực nhiều hơn: “Ai cũng mong muốn được góp mặt trong danh sách thi đấu và cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Vì vậy, tất cả đều đang cố gắng hết sức mình trong từng buổi tập”.

Theo kế hoạch, chiều mai (5/7), ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu tập đầu tiên tại Hàn Quốc gặp Siheung FC, đại diện đang thi đấu tại K-League 3. Đây sẽ là cơ hội để HLV Kim Sang Sik kiểm nghiệm lực lượng, đánh giá khả năng vận hành lối chơi cũng như tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ được thể hiện trước khi bước vào các trận đấu tập tiếp theo với Yongin FC (K-League 2) và Gangwon FC (K-League 1).

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 4/7: Thái Nguyên vươn lên nhì bảng
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 4/7: Thái Nguyên vươn lên nhì bảng

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 4/7 nhận được sự chú ý khi Thái Nguyên vượt qua Hà Nội II.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 4/7: Thái Nguyên vươn lên nhì bảng

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 4/7: Thái Nguyên vươn lên nhì bảng

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 4/7 nhận được sự chú ý khi Thái Nguyên vượt qua Hà Nội II.

Pickleball Việt Nam nối dài chuỗi thành tích ấn tượng ở PPA Tour Asia
Pickleball Việt Nam nối dài chuỗi thành tích ấn tượng ở PPA Tour Asia

VOV.VN - Pickleball Việt Nam duy trì thành tích có huy chương ở tất cả các chặng đã qua của PPA Tour Asia 2026 khi Sophia Huỳnh Trần giành hạng ba nội dung đôi nữ Tokyo Open.

Pickleball Việt Nam nối dài chuỗi thành tích ấn tượng ở PPA Tour Asia

Pickleball Việt Nam nối dài chuỗi thành tích ấn tượng ở PPA Tour Asia

VOV.VN - Pickleball Việt Nam duy trì thành tích có huy chương ở tất cả các chặng đã qua của PPA Tour Asia 2026 khi Sophia Huỳnh Trần giành hạng ba nội dung đôi nữ Tokyo Open.

Danh sách vua phá lưới World Cup 2026: Messi tiếp tục dẫn đầu
Danh sách vua phá lưới World Cup 2026: Messi tiếp tục dẫn đầu

VOV.VN - Sau vòng 32 đội, Messi tiếp tục dẫn đầu trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới World Cup 2026.

Danh sách vua phá lưới World Cup 2026: Messi tiếp tục dẫn đầu

Danh sách vua phá lưới World Cup 2026: Messi tiếp tục dẫn đầu

VOV.VN - Sau vòng 32 đội, Messi tiếp tục dẫn đầu trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới World Cup 2026.

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 4-7: Xác định 8 cặp vòng 16 đội, Argentina dễ thở
Bản tin World Cup 2026 hôm nay 4-7: Xác định 8 cặp vòng 16 đội, Argentina dễ thở

VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 4/7 có những nội dung chính sau đây: Xác định 8 cặp đấu vòng 16 đội World Cup 2026; Bán kết World Cup 2026 có thể chứng kiến “siêu kinh điển” Nam Mỹ; Lịch sử chống lưng ĐT Pháp trước trận đấu với Paraguay...

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 4-7: Xác định 8 cặp vòng 16 đội, Argentina dễ thở

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 4-7: Xác định 8 cặp vòng 16 đội, Argentina dễ thở

VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 4/7 có những nội dung chính sau đây: Xác định 8 cặp đấu vòng 16 đội World Cup 2026; Bán kết World Cup 2026 có thể chứng kiến “siêu kinh điển” Nam Mỹ; Lịch sử chống lưng ĐT Pháp trước trận đấu với Paraguay...

Trực tiếp Paraguay vs Pháp vòng 16 đội World Cup 2026: Mbappe tiếp tục tỏa sáng?
Trực tiếp Paraguay vs Pháp vòng 16 đội World Cup 2026: Mbappe tiếp tục tỏa sáng?

VOV.VN - Trực tiếp Paraguay vs Pháp vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 4h ngày 5/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Philadelphia.

Trực tiếp Paraguay vs Pháp vòng 16 đội World Cup 2026: Mbappe tiếp tục tỏa sáng?

Trực tiếp Paraguay vs Pháp vòng 16 đội World Cup 2026: Mbappe tiếp tục tỏa sáng?

VOV.VN - Trực tiếp Paraguay vs Pháp vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 4h ngày 5/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Philadelphia.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế