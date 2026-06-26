Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Nhật Bản và Thụy Điển cùng đi tiếp

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Cả hai đội đều không vội vàng sau tiếng còi khai cuộc khi thi đấu thận trọng, đồng thời tìm kiếm sai lầm của đối thủ. Trong hiệp một, cả hai đội đều không thực sự có nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm.

Sang hiệp hai, ĐT Nhật Bản đẩy cao tốc độ và có được bàn mở tỉ số nhờ công của Maeda ở phút 56. Tuy nhiên chỉ 6 phút sau, Elanga ghi bàn gỡ hoà cho ĐT Thụy Điển với pha cứa lòng đẹp mắt về góc xa. Trong thời gian còn lại, cả hai đội đều không thể ghi thêm bàn thắng.

Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Nhật Bản 1-1 Thụy Điển. Kết quả này giúp ĐT Nhật Bản tiến vào vòng loại trực tiếp với tư cách đội nhì bảng F, trong khi ĐT Thụy Điển cũng đi tiếp khi nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Với 4 điểm, ĐT Thụy Điển đang xếp trên bốn đội đã thi đấu hết vòng bảng gồm Ecuador (bằng điểm và hiệu số, hơn về số bàn thắng ghi được), Bosnia (bằng điểm, hơn hiệu số), Hàn Quốc và Scotland (hơn 1 điểm).