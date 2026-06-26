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Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Nhật Bản và Thụy Điển cùng đi tiếp

Thứ Sáu, 08:05, 26/06/2026
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VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6 nhận được sự chú ý khi hai đội tuyển Nhật Bản và Thụy Điển cùng vào vòng loại trực tiếp sau trận hoà.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6 nhận được sự chú ý khi hai đội tuyển Nhật Bản và Thụy Điển cùng vào vòng loại trực tiếp sau trận hoà.

08:02

Cả hai đội đều không vội vàng sau tiếng còi khai cuộc khi thi đấu thận trọng, đồng thời tìm kiếm sai lầm của đối thủ. Trong hiệp một, cả hai đội đều không thực sự có nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm.

Sang hiệp hai, ĐT Nhật Bản đẩy cao tốc độ và có được bàn mở tỉ số nhờ công của Maeda ở phút 56. Tuy nhiên chỉ 6 phút sau, Elanga ghi bàn gỡ hoà cho ĐT Thụy Điển với pha cứa lòng đẹp mắt về góc xa. Trong thời gian còn lại, cả hai đội đều không thể ghi thêm bàn thắng. 

Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Nhật Bản 1-1 Thụy Điển. Kết quả này giúp ĐT Nhật Bản tiến vào vòng loại trực tiếp với tư cách đội nhì bảng F, trong khi ĐT Thụy Điển cũng đi tiếp khi nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. 

Với 4 điểm, ĐT Thụy Điển đang xếp trên bốn đội đã thi đấu hết vòng bảng gồm Ecuador (bằng điểm và hiệu số, hơn về số bàn thắng ghi được), Bosnia (bằng điểm, hơn hiệu số), Hàn Quốc và Scotland (hơn 1 điểm).

ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 nhat ban va thuy Dien cung di tiep hinh anh 2
15:33

Màn so tài giữa Nhật Bản vs Thuỵ Điển sẽ quyết định tấm vé đi tiếp tại bảng F. Nếu trận đấu này kết thúc với tỉ số hoà, ĐT Nhật Bản sẽ vào vòng loại trực tiếp trong khi ĐT Thuỵ Điển vẫn có cơ hội rất lớn để vượt qua vòng bảng khi nằm ở nhóm các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Dù vậy, người hâm mộ kỳ vọng hai đội sẽ tạo nên một trận đấu hấp dẫn khi cả Nhật Bản và Thuỵ Điển đều đã ghi được 6 bàn sau hai trận vòng bảng. Hai đội chưa từng gặp nhau tại World Cup nên màn so tài này được dự kiến sẽ mang lại nhiều bất ngờ cho người hâm mộ.

Trận đấu giữa Nhật Bản vs Thuỵ Điển sẽ diễn ra vào 6h00 ngày 26/6. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

15:34
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15:36

 

05:14

Các CĐV tạo nên bầu không khí sôi động trước trận đấu (Ảnh: Reuters)

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05:16
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Đội hình xuất phát trận đấu giữa Nhật Bản vs Thụy Điển.
05:30

Cầu thủ hai đội ra sân khởi động trong sự cổ vũ của người hâm mộ (Ảnh: Reuters)

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06:00

Trận đấu bắt đầu! ĐT Thụy Điển là đội giao bóng trước.

06:02

2': Không được! ĐT Thụy Điển có hai pha đá phạt góc liên tiếp nhưng đều bị các cầu thủ phòng ngự Nhật Bản phá bóng ra.

06:06

6': Nguy hiểm! Bernhardsson có cơ hội dứt điểm ở ngay sát vòng cấm nhưng cú sút lại quá nhẹ, không làm khó được thủ thành của ĐT Nhật Bản.

06:11

11': Không được! ĐT Nhật Bản có pha tấn công chồng biên nhưng đường chuyền cuối cùng cho tiền đạo lại quá sâu.

06:13
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Ảnh: Reuters
06:17

16': Không được! ĐT Thụy Điển có cơ hội đá phạt nhưng chưa thể tạo ra nguy hiểm. Cả hai đội đều đang chơi thận trọng trong khoảng thời gian đầu trận, ĐT Nhật Bản là đội kiểm soát bóng có phần nhỉnh hơn.

06:22

22': Nguy hiểm! Từ pha tạt bóng bên cánh trái, Maeda bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chệch khung thành ĐT Thụy Điển.

06:24

24': Quãng nghỉ! Cầu thủ hai đội tạm nghỉ để tiếp nước.

06:25
ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 nhat ban va thuy Dien cung di tiep hinh anh 43
Ảnh: Reuters
06:29

27': Cầu thủ hai đội trở lại sân thi đấu.

06:32

32': Thẻ vàng! Isak Hien phạm lỗi với Ueda, trọng tài rút thẻ vàng với cầu thủ Thụy Điển.

06:35

35': Không được! Sugawara căng ngang nguy hiểm đưa bóng cắt ngang khung thành ĐT Thụy Điển nhưng không cầu thủ Nhật Bản nào chạm được vào bóng để dứt điểm.

06:37

37': Thay người! ĐT Thụy Điển có sự thay người bất đắc dĩ khi Isak Hien chấn thương không thể thi đấu tiếp, Bergvall được tung vào sân.

06:38
ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 nhat ban va thuy Dien cung di tiep hinh anh 44
Ảnh: Reuters
06:40

40': Sút xa! Sugawara tung ra cú sút xa nhưng lực không quá căng, cũng như chưa đủ hiểm để làm khó thủ môn ĐT Thụy Điển.

06:46

45': Không vào! Nakamura nhận bóng trong vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm về phía cột xa nhưng thủ thành của ĐT Thụy Điển đã bay người cứu thua.

06:46

45': Bù giờ! Hiệp một có 5 phút bù giờ.

06:48

45+3': Không được! Gyokeres tung ra cú sút xa nhưng bóng đập trúng cầu thủ Nhật Bản đi hết đường biên ngang.

06:50

Hiệp một kết thúc! Tỉ số của trận đấu đang là Nhật Bản 0-0 Thụy Điển.

06:52
ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 nhat ban va thuy Dien cung di tiep hinh anh 45
Hiệp một không có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm (Ảnh: Reuters)
07:06

Hiệp hai bắt đầu!

07:09

48': Nguy hiểm! Tanaka xoay sở tốt để qua người ở trước vòng cấm rồi tung ra cú sút ngay nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành ĐT Thụy Điển.

07:11

50': Không được! ĐT Thụy Điển có liên tiếp hai tình huống phạt góc nhưng chưa thể tạo ra tình huống dứt điểm nguy hiểm.

07:14

53': Không vào! Kamada vô lê cận thành từ đường treo bóng của đồng đội nhưng thủ thành ĐT Thụy Điển đã phản xạ xuất sắc. Tuy nhiên, trọng tài xác định cầu thủ Nhật Bản đã rơi vào thế việt vị.

07:15
ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 nhat ban va thuy Dien cung di tiep hinh anh 46
Ảnh: Reuters
07:18

56': VÀOOOOOOO !!!!! Từ tình huống phối hợp trung lộ, Ritsu Doan chọc khe để Maeda băng xuống dứt điểm hiểm hóc khiến thủ thành Zetterstrom không thể cản phá. Tỉ số trận đấu là Nhật Bản 1-0 Thụy Điển.

 

07:22

60': Không được! ĐT Thụy Điển có pha đá phạt trước vòng cấm nhưng pha treo bóng vào vòng cấm bị cầu thủ phòng ngự Nhật Bản phá ra.

07:23

62': VÀOOOOO !!!!! Từ ngoài vòng cấm, Elanga tung ra pha cứa lòng về cột xa khiến thủ thành Suzuki dù đã bay người nhưng không thể cản phá. Tỉ số trận đấu là Nhật Bản 1-1 Thụy Điển.

07:25
ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 nhat ban va thuy Dien cung di tiep hinh anh 47
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 nhat ban va thuy Dien cung di tiep hinh anh 48
Maeda ghi bàn mở tỉ số (Ảnh: Reuters)
07:26
ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 nhat ban va thuy Dien cung di tiep hinh anh 49
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 nhat ban va thuy Dien cung di tiep hinh anh 50
Elanga ghi bàn gỡ hoà đẹp mắt (Ảnh: Reuters)
07:27

65': Không vào! Nhận bóng trong vòng cấm, Isak ra chân dứt điểm rất nhanh nhưng thủ thành Suzuki đã đổ người kịp thời cứu thua cho ĐT Nhật Bản.

07:29

68': Quãng nghỉ! Cầu thủ hai đội tạm nghỉ để tiếp nước.

07:32

71': Cầu thủ hai đội trở lại sân thi đấu.

07:33
ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 nhat ban va thuy Dien cung di tiep hinh anh 51
Ảnh: Reuters
07:38

77': Thẻ vàng! Taniguchi phạm lỗi với Gyokeres trước vòng cấm, trọng tài rút thẻ vàng với cầu thủ Nhật Bản.

07:38

78': Không được! Svensson dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đập chân cầu thủ Nhật Bản đi hết đường biên ngang.

07:44

83': Không được! Từ đường treo bóng của đồng đội, Ogawa băng vào dứt điểm ngay nhưng trong thế hơi với, cú chạm của cầu thủ Nhật Bản lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

07:45
ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 nhat ban va thuy Dien cung di tiep hinh anh 52
Ảnh: Reuters
07:50

89': Không được! ĐT Thụy Điển được đá phạt trực tiếp nhưng pha treo bóng vào vòng cấm bị các cầu thủ Nhật Bản phá ra.

07:51

90': Bù giờ! Hiệp hai có 7 phút bù giờ.

07:53

90+3': Không vào! Elanga dứt điểm góc hẹp về phía cột xa nhưng thủ thành Suzuki đã kịp thời đổ người cứu thua cho ĐT Nhật Bản.

07:58

Trận đấu kết thúc! Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Nhật Bản 1-1 Thụy Điển.

Như Đạt/VOV.VN
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