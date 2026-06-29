Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 29/6: Brazil gặp Nhật Bản

Theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay ngày 29/6 rạng sáng 30/6 sẽ diễn ra các trận đấu tiếp theo của vòng loại trực tiếp. Người hâm mộ sẽ chứng kiến các ông lớn như Brazil, Đức và Hà Lan ra sân tranh tài để giành vé đi tiếp. Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp toàn bộ loạt trận đinh này trên kênh VTV3.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 29/6 rạng sáng 30/6.

Brazil vs Nhật Bản so tài

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay vào lúc 00h00 rạng sáng ngày 30/6, ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch Brazil chạm trán đại diện ưu tú của bóng đá châu Á là Nhật Bản. Đội tuyển xứ sở Samba mang đến sức mạnh tấn công vũ bão, đối diện với tinh thần kỷ luật và lối chơi rực lửa của các cầu thủ Nhật Bản. Kênh VTV3 phát sóng trực tiếp trận cầu tâm điểm này.

Đức đối đầu với Paraguay

Ngay sau đó, guồng quay của vòng đấu loại trực tiếp tiếp tục sôi động ở khung giờ 03h30 rạng sáng 30/6. Đội tuyển Đức bước vào bài test đầy thử thách trước đối thủ Nam Mỹ vô cùng lỳ lợm là Paraguay. “Cỗ xe tăng” đặt quyết tâm cao độ để khẳng định vị thế của ứng viên vô địch, trong khi Paraguay luôn tiềm ẩn khả năng tạo nên bất ngờ. Người hâm mộ theo dõi trực tiếp màn đọ sức này trên sóng VTV3.

Hà Lan đọ sức Morocco

Khép lại loạt trận knock-out rạng sáng và sáng 30/6, đội tuyển Hà Lan đụng độ đại diện châu Phi Morocco vào lúc 08h00. “Cơn lốc màu da cam” đã trình diễn bộ mặt tích cực ở vòng bảng. Đội bóng này đặt tham vọng ở World Cup 2026, nhưng Morocco là đội bóng không dễ bị đánh bại, khi họ đã cầm hòa Brazil ngay ở trận ra quân. Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục gửi đến khán giả diễn biến trực tiếp của trận đấu trên kênh VTV3.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến tất cả các trận đấu ở World Cup 2026, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.