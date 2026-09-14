ĐT Thái Lan chốt danh sách dự FIFA ASEAN Cup 2026: Bất ngờ “lão tướng” bị gạch tên

Chiều 14/9, FAT đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ ĐT Thái Lan tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Quyết định cuối cùng của HLV Anthony Hudson tạo ra nhiều tranh luận khi một số trụ cột giàu kinh nghiệm không góp mặt.

Đáng chú ý nhất là sự trở lại của Chanathip Songkrasin, trong khi hai “lão tướng” Theerathon Bunmathan và Teerasil Dangda bị loại. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy ĐT Thái Lan đang bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng rõ rệt.

Danh sách ĐT Thái Lan tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Seasia goal)

ĐT Thái Lan chốt danh sách dự FIFA ASEAN Cup 2026

Ở vị trí thủ môn, ba cái tên được lựa chọn gồm Kampol Pathomakkakul, Patiwat Khammai và Saranon Anuin. Hàng phòng ngự quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Jonathan Khemdee, Nicholas Mickelson hay Manuel Tom Bihr.

Tuyến giữa tiếp tục là khu vực giàu sức cạnh tranh nhất với sự góp mặt của Chanathip, Sarach Yooyen và Supachok Sarachat. Bên cạnh đó, những cầu thủ trẻ như Kakana Khamyok hay Seksan Ratree mang đến năng lượng và khả năng pressing cho ĐT Thái Lan.

Trên hàng công, HLV Anthony Hudson đặt niềm tin vào bộ ba Jude Soonsup-Bell, Teerasak Poeiphimai và Supachai Chaided.

Việc loại bỏ hàng loạt tên tuổi lớn như Theerathon, Teerasil hay Weerathep cho thấy chiến lược rõ ràng của ban huấn luyện. ĐT Thái Lan không còn đặt nặng yếu tố kinh nghiệm tuyệt đối mà hướng đến sự cân bằng giữa sức trẻ và bản lĩnh thi đấu.

Bên cạnh đó, chấn thương cũng ảnh hưởng không nhỏ đến danh sách cuối cùng khi Suphanat Mueanta không kịp bình phục. Dù vậy, sự góp mặt của các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Mickelson hay Supachok vẫn đảm bảo chất lượng đội hình.

Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, ĐT Thái Lan bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít thách thức.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Thái Lan nằm ở bảng B cùng ĐT Việt Nam, ĐT Philippines và ĐT Pakistan. Thầy trò HLV Anthony Hudson lần lượt gặp ĐT Pakistan ngày 26/9, đối đầu ĐT Việt Nam ngày 29/9 và so tài ĐT Philippines ở lượt trận cuối vào ngày 2/10.