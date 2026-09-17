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Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 17/9: Việt Nam gặp Nhật Bản

Thứ Năm, 05:15, 17/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 17/9, đội tuyển nữ Việt Nam gặp Nhật Bản ở lượt trận thứ 2 bảng E.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 17/9, đội tuyển nữ Việt Nam vs Nhật Bản sẽ so tài trong lượt trận thứ 2 bảng E. Đây là trận đấu mà đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc được dự đoán gặp nhiều khó khăn.

Sau trận thua 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam gặp vô vàn khó khăn trong việc giành vé đi tiếp. Nếu muốn níu kéo cơ hội, các cô gái của chúng ta phải có được kết quả thuận lợi trước Nhật Bản và Thái Lan.

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Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 17/9.

Đội tuyển nữ Nhật Bản được xem là đối thủ quá tầm với Việt Nam, bởi họ đã thắng Thái Lan 8-0 ở trận mở màn. Mục tiêu của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc là phòng ngự chặt chẽ và hạn chế tối đa bàn thua, trước khi quyết đấu với người Thái ở lượt trận cuối vòng bảng.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam vs Nhật Bản diễn ra vào lúc 17h30 hôm nay 17/9. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Cũng theo lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 17/9 còn có các trận đấu khác như: Trung Quốc vs Uzbekistan, Thái Lan vs Đài Bắc Trung Hoa, Bangladesh vs Hàn Quốc, Myanmar vs Triều Tiên hay Hong Kong (Trung Quốc) vs Philippines.

Yến Hoàng/VOV.VN
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