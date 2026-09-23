U23 Việt Nam đối đầu dàn sao châu Âu của U23 Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 2026

Kết thúc vòng bảng bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết với ngôi nhì bảng C. Đối thủ của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh ở tứ kết sẽ là U23 Hàn Quốc, ứng viên hàng đầu cho tấm HCV. Trận đấu sẽ diễn ra ngày 25/9.

Ảnh: Reuters.

Đây sẽ là màn đọ sức được đánh giá rất khó khăn cho U23 Việt Nam khi U23 Hàn Quốc mang đến ASIAD 2026 lực lượng khác rất nhiều so với giải U23 châu Á 2026 hồi đầu năm, giải đấu mà U23 Hàn Quốc đã thua U23 Việt Nam.

Theo quy định của ASIAD 2026, mỗi đội được sử dụng 3 cầu thủ trên 23 tuổi và U23 Hàn Quốc đã tận dụng triệt để điều này nhằm tăng sức mạnh cho đội bóng.

3 cầu thủ quá 23 tuổi của U23 Hàn Quốc là Eom Ji Sung, Lee Gi Hyuk, Yang Hyun Jun. Trong đó, Eom Ji Sung là nhân tố nổi bật nhất khi đang khoác áo Swansea của Anh. Tiền vệ này cũng đã ghi được 3 bàn ở kỳ ASIAD năm nay và đóng vai trò như nhạc trưởng của U23 Hàn Quốc.

Ngoài Eom Ji Sung, U23 Hàn Quốc còn có 8 cầu thủ khác đang thi đấu ở châu Âu với những cái tên đáng chú ý như Lee Hyun Ju (Arouca - Bồ Đào Nha), Kim Myung Jun (Genk - Bỉ), Yang Min Hyeok (Westerlo - Bỉ), Kim Ji Soo (Brentford - Anh) hay Bae Jun Ho (Stoke City - Anh).

Rõ ràng, rất nhiều thách thức đang chờ đón U23 Việt Nam ở màn so tài sắp tới với U23 Hàn Quốc và thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ cần nỗ lực hơn 100% khả năng để nghĩ tới chiến thắng.