HLV Hoàng Văn Phúc: ĐT nữ Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu ở ASIAD 2026

Phát biểu sau trận đấu ĐT nữ Việt Nam hòa ĐT nữ Thái Lan tối 21/9, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc nói: "Trước khi bước vào trận với Thái Lan, chúng tôi cũng đã biết Myanmar và Bangladesh hòa nhau 0-0. Vì vậy, chúng tôi phải giành ít nhất 1 điểm để đi tiếp. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu này với tâm thế không phải đá vì một điểm, mà để chiến thắng.

HLV Hoàng Văn Phúc. (Ảnh: VFF).

Thái Lan đã thay đổi đội hình so với 2 trận trước. Họ đá 3 trung vệ, 2 cánh dâng cao, có thời điểm gia cố hàng tiền vệ với 5 người, nên hiệp đầu chúng tôi kiểm soát tuyến giữa không tốt".

Đánh giá về khả năng ghi bàn của ĐT nữ Việt Nam sau khi chỉ có 1 bàn thắng tại vòng bảng, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng hàng công vẫn cần tiếp tục cải thiện.

"Ngoại trừ Nhật Bản có trình độ quá chênh lệch, ĐT nữ Việt Nam có những cơ hội ghi bàn rõ ràng, nhất là ở trận gặp Đài Bắc Trung Hoa. Còn trận gặp Thái Lan hôm nay, tính chất trận đấu khác, khi chỉ cần 1 điểm là chúng tôi có vé vào tứ kết. Nếu mạnh dạn đẩy cao khối đội hình lên, chúng tôi sẽ có bàn thắng, nhưng chúng tôi không thể mạo hiểm được".

Tại tứ kết, ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT nữ Trung Quốc, đội bóng mà thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc từng gặp trong quá trình tập huấn trước ASIAD 2026. Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa ĐT nữ Trung Quốc và ĐT nữ Việt Nam sẽ diễn ra lúc 13h00 ngày 25/9 (theo giờ Việt Nam).