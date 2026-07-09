Tứ kết World Cup 2026: Morocco nhận tin dữ trước trận đấu với Pháp

Theo lịch đội tuyển Morocco sẽ đối đầu với Pháp ở tứ kết World Cup 2026 vào lúc 3h ngày 10/7 (theo giờ Việt Nam). Đây là thử thách rất lớn với đội bóng châu Phi khi Pháp là ứng viên số 1 cho chức vô địch.

Ở trận đấu này, Morocco cũng không có được lực lượng mạnh nhất khi tiền đạo chủ lực Ismael Saibari nghỉ thi đấu vì chấn thương. Thông tin được HLV Mohamed Ouahbi xác nhận trong buổi họp báo trước trận.

Saibari gặp chấn thương gân kheo trong chiến thắng 3-0 của Morocco trước Canada ở vòng 1/8. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy chấn thương của cầu thủ 25 tuổi không quá nghiêm trọng và nhiều khả năng anh vẫn có thể trở lại nếu Morocco tiến sâu tại giải.

Ismael Saibari vắng mặt ở trận đấu với Pháp vì chấn thương (Ảnh: Reuters).

HLV Mohamed Ouahbi cho biết: “Toàn đội đều sẵn sàng thi đấu, ngoại trừ Saibari. Trận đấu với Pháp đến quá sớm để cậu ấy kịp bình phục, nhưng tôi hy vọng cậu ấy sẽ không phải chia tay phần còn lại của World Cup. Chúng tôi chỉ sử dụng những cầu thủ đạt thể trạng 100%”.

Saibari là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của Morocco tại World Cup 2026. Anh ghi bàn mở tỷ số trước Brazil, ghi bàn quyết định giúp Morocco đánh bại Scotland và lập công trong trận hòa Haiti ở vòng bảng. Đến vòng 1/16, tiền đạo này tiếp tục ghi dấu ấn khi thực hiện thành công quả luân lưu quyết định giúp Morocco vượt qua Hà Lan.

Việc Saibari vắng mặt sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tham vọng đi tiếp của Morocco. Không ngoại trừ khả năng HLV Mohamed Ouahbi sẽ đặt niềm tin vào Soufiane Rahimi.

Cách đây 4 năm, Morocco cũng đối đầu với Pháp ở World Cup 2022. Khi đó, hai đội gặp nhau ở vòng bán kết, đại diện châu Phi thất bại 0-2 trước đối thủ. Lần so tài này, Morocco được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, khi Pháp đang có hàng công mạnh nhất giải.