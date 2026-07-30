Lịch sử đối đấu ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore trước cuộc đọ sức ở ASEAN Cup 2026

Tính từ khi thể thao Việt Nam hội nhập trở lại với đấu trường quốc tế, ĐT Việt Nam đã có 22 lần chạm trán ĐT Singapore trong khuôn khổ các giải đấu chính thức hoặc giao hữu. Thành tích đối đầu đang nghiêng về phía ĐT Việt Nam với 9 chiến thắng, 9 trận hòa và 4 thất bại trước ĐT Singapore.

Đáng chú ý, 4 trận thua của ĐT Việt Nam trước ĐT Singapore đều diễn ra trong thập niên 1990. Trong đó, trận thua gần nhất của ĐT Việt Nam trước ĐT Singapore là thất bại 0-1 ở chung kết AFF Cup 1998 (khi đó giải đấu mang tên Tiger Cup).

ĐT Việt Nam từng thắng ĐT Singapore ở 2 lượt trận bán kết ASEAN Cup 2024. (Ảnh: Dương Thuật)

Kể từ năm 1998 tới nay, ĐT Việt Nam đang có chuỗi 16 trận bất bại trước ĐT Singapore. Trong chuỗi bất bại kéo dài 28 năm này, ĐT Việt Nam đã thắng 8 trận, hòa 8 trận, ghi 20 bàn và chỉ thủng lưới 7 bàn trước ĐT Singapore.

Đáng chú ý, ở kỳ ASEAN Cup gần nhất vào năm 2024, ĐT Việt Nam đã thắng ĐT Singapore trong cả 2 lượt trận bán kết trên hành trình tiến tới ngôi vô địch. Cụ thể, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã thắng 2-0 trên sân khách và 3-1 khi tái đấu trên sân nhà.

Thành tích đối đầu vượt trội sẽ là điểm tựa của ĐT Việt Nam trước khi bước vào cuộc tiếp đón ĐT Singapore ở lượt trận thứ 3 bảng A ASEAN Cup 2026. Theo lịch thi đấu, màn so tài này sẽ diễn ra lúc 20h ngày 31/7 trên sân Mỹ Đình.