HLV Kim Sang Sik nói gì trước trận ĐT Việt Nam đấu ĐT Singapore?

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ĐT Việt Nam tập luyện vào chiều 29/7 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. (Ảnh: Hoài Thương)

Sau trận ra quân thắng Timor Leste 7-0 ngày ra quân hôm 24/7, ĐT Việt Nam có gần 1 tuần để hồi phục và chuẩn bị cho trận gặp ĐT Singapore tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Đáng chú ý, trong những ngày qua, HLV Kim Sang Sik đã có những phương thức đặc biệt để giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị chu đáo nhất.

Theo đó, trong 2 ngày 27 và 28/7, ĐT Việt Nam đã tập luyện trên sân Mỹ Đình trong điều kiện đóng cửa hoàn toàn với giới truyền thông. Các phóng viên không được phép tác nghiệp, phỏng vấn cầu thủ và cũng không được ghi hình buổi tập của đội.

Nguyễn Tài Lộc bình phục chấn thương và được kỳ vọng sẽ cùng ĐT Việt Nam tiếp đón ĐT Singapore. (Ảnh: Hoài Thương)

Ở buổi tập ngày 29/7, ĐT Việt Nam mới cho phép giới truyền thông trở lại tác nghiệp. Đáng chú ý, ĐT Việt Nam không còn cầu thủ nào phải tập riêng vì chấn thương. Toàn đội cũng cho thấy tinh thần thoải mái và tự tin trươc cuộc tiếp đón ĐT Singapore.

Theo ghi nhận vào chiều 29/7, ĐT Việt Nam tiếp tục duy trì cường độ vận động cao và tập trung hoàn thiện các nội dung về tổ chức lối chơi, chuyển đổi trạng thái và phối hợp chiến thuật ở cả tấn công lẫn phòng ngự.

Dự kiến, ĐT Việt Nam và ĐT Singapore sẽ có các buổi tập làm quen với sân vận động Mỹ Đình vào tối 30/7 trước khi thi đấu vào tối 31/7.

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