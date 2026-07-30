HLV Kim Sang Sik nói gì trước trận ĐT Việt Nam đấu ĐT Singapore?
VOV.VN - HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh ĐT Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt và quyết tâm hướng tới mục tiêu chiến thắng trong cuộc tiếp đón ĐT Singapore tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.
Sau trận ra quân thắng Timor Leste 7-0 ngày ra quân hôm 24/7, ĐT Việt Nam có gần 1 tuần để hồi phục và chuẩn bị cho trận gặp ĐT Singapore tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.
Đáng chú ý, trong những ngày qua, HLV Kim Sang Sik đã có những phương thức đặc biệt để giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị chu đáo nhất.
Theo đó, trong 2 ngày 27 và 28/7, ĐT Việt Nam đã tập luyện trên sân Mỹ Đình trong điều kiện đóng cửa hoàn toàn với giới truyền thông. Các phóng viên không được phép tác nghiệp, phỏng vấn cầu thủ và cũng không được ghi hình buổi tập của đội.
Ở buổi tập ngày 29/7, ĐT Việt Nam mới cho phép giới truyền thông trở lại tác nghiệp. Đáng chú ý, ĐT Việt Nam không còn cầu thủ nào phải tập riêng vì chấn thương. Toàn đội cũng cho thấy tinh thần thoải mái và tự tin trươc cuộc tiếp đón ĐT Singapore.
Theo ghi nhận vào chiều 29/7, ĐT Việt Nam tiếp tục duy trì cường độ vận động cao và tập trung hoàn thiện các nội dung về tổ chức lối chơi, chuyển đổi trạng thái và phối hợp chiến thuật ở cả tấn công lẫn phòng ngự.
Dự kiến, ĐT Việt Nam và ĐT Singapore sẽ có các buổi tập làm quen với sân vận động Mỹ Đình vào tối 30/7 trước khi thi đấu vào tối 31/7.
Cuộc họp báo bắt đầu với sự tham dự của HLV Gavin Lee và tiền đạo Ilhan Fandi bên phía ĐT Singapore
"Xin chào mọi người, chúng tôi đang rất háo hức tới trận đấu ngày mai. Chúng tôi đã giành kết quả tốt ở 2 trận đấu trước nên rất hào hứng trước chuyến làm khách tại Mỹ Đình và hy vọng sẽ tiếp tục giành kết quả tốt" - HLV Gavin Lee mở đầu buổi họp báo.
"Xin chào mọi người. Chúng tôi rất hào hứng khi đến Việt Nam thi đấu và mong chờ kết quả tốt" - Tiền đạo Ilhan Fandi chia sẻ.
HLV Gavin Lee khẳng định ĐT Singapore sẽ hướng tới chiến thắng trước ĐT Việt Nam thay vì một trận hoà:
Tôi không nghĩ mình sẽ thay đổi cách tư duy và cách tiếp cận trận đấu. ĐT Singapore luôn hướng tới chiến thắng trong mọi trận đấu, cố gắng thể hiện phiên bản tốt nhất của chính mình và hướng tới 3 điểm.
HLV Gavin Lee nói về cách tiếp cận trận đấu:
ĐT Việt Nam là đối thủ rất khác so với 2 đối thủ mà ĐT Singapore vừa vượt qua là ĐT Campuchia và ĐT Timor Leste. Trong trận đấu này, chúng tôi sẽ cố gắng phát huy những gì đã đạt được trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Tôi cũng sẽ có những hướng dẫn để các cầu thủ cải thiện tốc độ chơi bóng và chọn vị trí hợp lý hơn.
Tiền đạo Ilhan Fandi nói về mục tiêu ghi bàn trước ĐT Việt Nam
Mục tiêu của tôi là hướng đến kết quả chung cho cả đội. Bản thân tôi hay cầu thủ nào của ĐT Singapore ghi bàn, thì điều quan trọng nhất vẫn là kết quả của tập thể. Tôi sẽ tập trung để có thể làm tốt nhiệm vụ của mình trong lối chơi chung của ĐT Singapore.
HLV Gavin Lee nói về vai trò của thủ môn Izwan Mahbud và hàng phòng ngự trước chuyến làm khách tại sân Mỹ Đình
Mọi cầu thủ trong đội đều rất quan trọng. Về khâu phòng ngự, đó là nhiệm vụ của cả tập thể 11 người chứ không riêng gì thủ môn. Tất nhiên, Izwan Mahbud là một cầu thủ rất thành công và tôi mong các học trò của mình đều có thể thành công như vậy.
HLV Gavin Lee nói về việc ngăn chặn sức tấn công của ĐT Việt Nam
ĐT Việt Nam không chỉ có những cá nhân nổi bật ở những vị trí cụ thể, ví dụ như Quang Hải. Đây là một tập thể đồng đều, có nhiều cầu thủ chất lượng và một HLV chất lượng. Để đối phó với ĐT Việt Nam, chúng tôi sẽ phải nghĩ cách để đối phó với một tập thể chứ không phải một vài cá nhân.
HLV Gavin Lee và tiền đạo Ilhan Fandi nói về việc ĐT Singapore chưa thắng ĐT Việt Nam kể từ năm 1998
"Trước tiên chúng tôi sẽ tập trung cho trận đấu ngày mai và hướng đến chiến thắng. Tất nhiên, đây không phải một trận đấu dễ dàng. Nhưng việc hướng đến mục tiêu chiến thắng đầu tiên kể từ năm 1998 là động lực với chúng tôi" - Tiền đạo Ilhan Fandi nói.
"Mọi trận đấu, chúng tôi đều hướng đến chiến thắng. Qua trận đấu ngày mai tôi cũng muốn kiểm chứng xem ĐT Singapore có thực lực thế nào và có thể tiến xa đến đâu. Dĩ nhiên, ĐT Việt Nam đã có nhiều tiến bộ, nhưng ĐT Singapore sẽ tập trung vào chính mình và hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra" - HLV Gavin Lee cho hay.
HLV Kim Sang Sik kêu gọi người hâm mộ tới sân cổ vũ ĐT Việt Nam
Trận gặp ĐT Singapore có ý nghĩa rất quan trọng. Đây cũng là trận đấu rất khó khăn. Những ngày qua chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hồi phục tốt và mong rằng người hâm mộ sẽ đến cổ vũ thật đông cho ĐT Việt Nam.
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc khẳng định quyết tâm chiến thắng của ĐT Việt Nam
Sau trận đấu với Timor Leste chúng tôi đã có 1 tuần làm việc rất chăm chỉ, từ những buổi họp tới các buộc tập trên sân. ĐT Việt Nam cần 1 chiến thắng trước ĐT Singapore để tạo đà cho chuyến làm khách trên sân Indonesia.
HLV Kim Sang Sik nói về chuỗi thành tích bất bại của ĐT Việt Nam trước ĐT Singapore kể từ năm 1998 tới nay
ĐT Việt Nam có thống kê thành tích tốt trước ĐT Singapore cũng là một lợi điểm. Chúng tôi sẽ cố gắng để nói dài chuỗi thành tích đó. So với khi ĐT Việt Nam thắng ĐT Singapore cách đây 2 năm, thì họ đã mạnh lên rất nhiều. Chúng tôi đã cùng các cầu thủ chuẩn bị rất kỹ về mặt chiến thuật để có thể giành kết quả tốt.
Đình Bắc trả lời khéo léo trước câu hỏi về sự kết hợp với Xuân Son và Hoàng Hên trên hàng tấn công ĐT Việt Nam
Bóng đá là môn tập thể, chứ không chỉ riêng sự kết hợp giữa tôi với Xuân Son hay Hoàng Hên. Sức mạnh của tập thể là điều quan trọng nhất. Hiện tại, toàn đội đang hướng tới một kết quả tốt trước ĐT Singapore.
Đình Bắc nói về việc tiếp tục ghi bàn trước ĐT Singapore
Cá nhân tôi đang rất sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Trận trước tôi đã lập hat-trick và người hâm mộ rất kỳ vọng, cá nhân tôi cũng rất quyết tâm. Tuy nhiên, kết quả của ĐT Việt Nam là quan trọng nhất. Dù tôi ghi bàn hay không thì tôi sẽ hạnh phúc nếu ĐT Việt Nam giành trọn 3 điểm.
HLV Kim Sang Sik nói về áp lực bảo vệ danh hiệu của ĐT Việt Nam
Bước vào giải đấu với tư cách ĐKVĐ, chúng tôi không lấy đó làm áp lực mà coi đây là động lực. Mỗi trận là một trận chung kết. Đặc biệt khi được chơi trên sân nhà, chúng tôi sẽ không chùn bước. Chúng tôi sẽ tập trung để giành kết quả tốt trong trận đấu ngày mai.
HLV Kim Sang Sik khẳng định ĐT Việt Nam sẽ tập trung vào ĐT Singapore trước khi tính tới chuyến làm khách của ĐT Indonesia
Chúng tôi có lợi thế 1 tuần nghỉ ngơi và hồi phục trước khi bước vào trận gặp ĐT Singapore. Trước mắt, chúng tôi sẽ cố gắng làm thật tốt và giành kết quả thuận lợi ở trận gặp ĐT Singapore. Sau đó, chúng tôi sẽ tính toán cho trận đấu tiếp theo gặp ĐT Indonesia cũng như làm sao để các cầu thủ hồi phục tốt nhất.
HLV Kim Sang Sik kết thúc buổi họp báo với câu trả lời về khả năng sử dụng trung vệ cao 1m96 Đinh Quang Kiệt ở trận gặp ĐT Singapore nhằm hướng tới việc đối phó tiền đạo Mitchell Baker của ĐT Indonesia
Chúng tôi đã theo dõi ĐT Indonesia thi đấu và có những phân tích về đối thủ. Về chiến thuật, chúng tôi chưa thể công bố vào lúc này. Chúng tôi sẽ cố gắng có kết quả tốt ở trận đấu ngày mai gặp ĐT Singapore. Tất nhiên, cũng phải tuỳ theo tình trạng của các cầu thủ thì chúng tôi sẽ có những tính toán về lực lượng. Về phần Quang Kiệt, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để cậu ấy thi đấu nếu có thể.
Ở lượt trận thứ 3 bảng A ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Singapore trên sân nhà Mỹ Đình vào lúc 20h ngày 31/7. Hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang có 3 điểm, kém đối thủ 3 điểm. Nếu giành chiến thắng trước ĐT Singapore, ĐT Việt Nam có thể chiếm lại ngôi đầu, nếu như ĐT Indonesia không thắng quá đậm ĐT Timor Leste. Theo kế hoạch, vào trưa 30/7, HLV Kim Sang Sik và HLV Gavin Lee cùng đại diện cầu thủ ĐT Việt Nam và ĐT Singapore sẽ tham dự buổi họp báo trước trận đấu.
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