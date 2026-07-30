Đội hình ĐT Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 có ai từng ghi bàn trước ĐT Singapore?

Nguyễn Xuân Son đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 ở bán kết lượt đi và lập cú đúp trong trận thắng 3-1 ở bán kết lượt về, khi ĐT Việt Nam vượt qua ĐT Singapore trên hành trình vô địch ASEAN Cup 2024.

Với những pha làm bàn này, Nguyễn Xuân Son là thành viên duy nhất trong đội hình ĐT Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026 từng xé lưới ĐT Singapore.

Các bàn thắng còn lại của ĐT Việt Nam trước ĐT Singapore ở bán kết ASEAN Cup 2024 được ghi bởi Nguyễn Tiến Linh. Tuy nhiên, Tiến Linh không được HLV Kim Sang Sik triệu tập vào danh sách tham dự ASEAN Cup 2026.

Nguyễn Xuân Son đã ghi 3 bàn cho ĐT Việt Nam trong 2 trận bán kết ASEAN Cup 2026 gặp ĐT Singapore. (Ảnh: Dương Thuật)

Trước đó, ĐT Việt Nam từng thắng 4-0 trong trận giao hữu với ĐT Singapore trên sân Thống Nhất vào năm 2022. Những người ghi bàn ở trận này là Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Thanh Nhân, Hồ Tấn Tài và Khuất Văn Khang. Trong số này, Khuất Văn Khang tưởng chừng sẽ cùng ĐT Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 nhưng phải nói lời chia tay vào phút chót vì chấn thương.

Phía bên kia chiến tuyến, tiền vệ Kyoga Nakamura là tác giả bàn thắng danh dự của ĐT Singapore trước ĐT Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2024. Đây cũng là cầu thủ Singapore đầu tiên chọc thủng lưới ĐT Việt Nam kể từ năm 2010.

Hiện tại, Kyoga Nakamura đang cùng ĐT Singapore tham dự ASEAN Cup 2026 và sẽ có màn tái ngộ với ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào lúc 20h ngày 31/7.