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Thêm trụ cột chấn thương, ĐT Việt Nam lo lắng trước FIFA ASEAN Cup 2026

Thứ Bảy, 16:00, 12/09/2026
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VOV.VN - ĐT Việt Nam lo lắng trước FIFA ASEAN Cup 2026 khi có thêm một trụ cột nữa là tiền đạo Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương.

Ở vòng 2 V-League 2026/2027, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã không ra sân thi đấu cho CLB Nam Định trong chuyến làm khách đến sân Đà Nẵng.

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Xuân Son chấn thương trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026. 

Sau khi màn đọ sức trên sân Chi Lăng kết thúc, HLV Vũ Hồng Việt xác nhận Xuân Son bị chấn thương cổ chân nên vắng mặt. Nhà cầm quân 47 tuổi đánh giá đây không phải là chấn thương quá nghiêm trọng của Xuân Son. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh FIFA ASEAN Cup 2026 đang đến gần, chấn thương của Xuân Son chắc chắn vẫn khiến người hâm mộ ĐT Việt Nam phải lo lắng. Trước Xuân Son, Văn Vĩ đã chính thức bỏ lỡ FIFA ASEAN Cup vì chấn thương trong khi Hoàng Đức phải chạy đua cùng thời gian mới có thể bình phục và thi đấu. 

Ở ASEAN Cup 2026 vừa kết thúc cuối tháng 8, Xuân Son tuy không đạt phong độ cao nhất nhưng vẫn là nhân tố chủ lực trên hàng công với 5 bàn thắng, góp phần giúp ĐT Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch. 

Tại vòng 1 V-League mùa giải mới, Xuân Son không đá chính, chỉ vào sân từ ghế dự bị nhưng cũng đóng góp một bàn thắng, giúp Nam Định đánh bại HAGL 4-0.

FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ khởi tranh ngày 24/9. ĐT Việt Nam tập trung trở lại từ 21/9 trước khi đá trận ra quân tại Indonesia vào ngày 25/9. 

PV/VOV.VN
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