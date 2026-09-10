ĐT Việt Nam gặp khó sau trận đại chiến ĐT Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026

FIFA ASEAN Cup 2026 – Division 1 được tổ chức tại Indonesia từ 24/9 đến 5/10. Bảng A gồm chủ nhà Indonesia, ĐT Malaysia, ĐT Singapore và ĐT Bangladesh. Trong khi đó, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng ĐT Philippines, ĐT Thái Lan và ĐT Pakistan.

ĐT Việt Nam sẽ ra quân gặp ĐT Philippines vào lúc 19h30 ngày 26/9 và chạm trán ĐT Thái Lan vào lúc 19h30 ngày 29/9, đều trên sân Jalak Harupat tại Bandung. Ở lượt trận cuối vòng bảng, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ gặp ĐT Pakistan lúc 16h00 ngày 2/10 trên sân Gelora Bung Karno tại Jakarta.

Như vậy, sau trận quyết đấu với ĐT Thái Lan thì ĐT Việt Nam sẽ phải trải qua quãng đường di chuyển khoảng 150km từ Bandung tới Jakarta để chuẩn bị cho màn so tài với ĐT Pakistan. Trong khi đó, ĐT Thái Lan sẽ tiếp tục ở lại Bandung và gặp ĐT Philippines ở lượt trận cuối bảng C trên sân Jalak Harupat.

Việc phải di chuyển từ Bandung tới Jakarta khiến ĐT Việt Nam có ít thời gian hơn cho các cầu thủ nghỉ ngơi và phục hồi. Đồng thời, thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng có ít thời gian hơn để tập luyện và tiến hành các khâu chuẩn bị cho trận gặp ĐT Pakistan. Chưa kể những thách thức về công tác hậu cần khi thay đổi nơi đóng quân.

Ngoài ra, trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Pakistan diễn ra lúc 16h00 theo giờ Hà Nội, tức 15h00 theo giờ địa phương. Đây là khung giờ thi đấu mà các cầu tuyển thủ Việt Nam hiếm khi trải nghiệm ở những giải đấu trong nước và quốc tế.

Theo thể thức thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt và tính điểm ở vòng bảng. Hai đội nhất bảng sẽ thi đấu trận chung kết . Hai đội nhì bảng sẽ chơi trận tranh hạng ba.

Trận chung kết dự kiến diễn ra lúc 20h00 ngày 5/10 trong khi trận tranh hạng ba diễn ra lúc 16h00 cùng ngày và đều trên sân Gelora Bung Karno. Nếu trận chung kết kết thúc với tỷ số hòa sau 90 phút, hai đội sẽ thi đấu hiệp phụ. Trong trường hợp vẫn bất phân thắng bại, kết quả sẽ được quyết định bằng loạt sút luân lưu.