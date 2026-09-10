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CHÍNH THỨC: Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

Thứ Năm, 10:50, 10/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 với các đối thủ ĐT Philippines, ĐT Thái Lan và ĐT Pakistan.

Theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ ra quân gặp ĐT Philippines vào lúc 19h30 ngày 26/9, sau đó chạm trán ĐT Thái Lan vào lúc 19h30 ngày 29/9 và đối đầu với ĐT Pakistan vào lúc 16h00 ngày 2/10.

ĐT Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận gặp ĐT Philippines và ĐT Thái Lan trên sân vận động Jalak Harupat tại Bandung, Indonesia. Ở lượt trận cuối của bảng B, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ gặp ĐT Pakistan trên sân Gelora Bung Karno tại Jakarta, Indonesia.

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Ảnh: VFF

Theo thể thức thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt và tính điểm ở vòng bảng. Hai đội nhất bảng sẽ thi đấu trận chung kết. Hai đội nhì bảng sẽ chơi trận tranh hạng ba.

Bên cạnh bảng B quy tụ ĐT Việt Nam, ĐT Thái Lan, ĐT Philippines và ĐT Pakistan, bảng A có sự góp mặt của chủ nhà Indonesia, ĐT Malaysia, ĐT Singapore và ĐT Bangladesh.

Nếu đứng nhì bảng B, ĐT Việt Nam sẽ chơi trận tranh hạng ba với đội nhì bảng A, dự kiến diễn ra vào lúc 16h00 ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno.

Nếu đứng nhất bảng B, ĐT Việt Nam sẽ tranh chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 với đội nhất bảng A trong trận chung kết lúc 20h00 ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno.

Hoàng Long/VOV.VN
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