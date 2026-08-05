ĐT Việt Nam bất ngờ vắng dàn sao nhập tịch ở buổi tập trước trận đấu với Campuchia

Chiều 5/8, ĐT Việt Nam có buổi tập mới nhất trên sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia ở bảng A ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam rèn quân trước màn đối đầu với ĐT Campuchia. (Ảnh: Hoài Thương)

Tuy nhiên, buổi tập của thầy trò HLV Kim Sang Sik gây chú ý khi thiếu vắng một số gương mặt quan trọng, trong đó có các cầu thủ nhập tịch.

Cụ thể, Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên không xuất hiện trên sân tập, bên cạnh hai thủ môn Patrik Lê Giang và Đặng Văn Lâm. Sự vắng mặt này khiến lực lượng đội tuyển có phần xáo trộn trong giai đoạn chuẩn bị cho lượt trận cuối.

Để đảm bảo quân số, ban huấn luyện đã gọi bổ sung thủ môn trẻ Đức Duy từ U23 Việt Nam lên tập luyện cùng các đàn anh. Trong buổi tập, các cầu thủ chủ yếu thả lỏng, chạy nhẹ trước khi bước vào các bài tập chiến thuật và thi đấu đối kháng nhóm 10-10.

Thủ môn trẻ Đức Duy có dịp được tập luyện cùng các đàn anh ở ĐT Việt Nam. (Ảnh: Hoài Thương)

Chiến thắng trước Indonesia giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Sau bốn lượt trận, Việt Nam có 7 điểm và tạm dẫn đầu bảng A nhờ chỉ số phụ tốt hơn Singapore.

Ở lượt đấu cuối, ĐT Việt Nam chỉ cần một trận hòa trước Campuchia để chắc suất đi tiếp. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ kết thúc vòng bảng với ngôi đầu, qua đó tạo lợi thế trước vòng knock-out.

Một số hình ảnh trong buổi tập của ĐT Việt Nam chiều 5/8. (Ảnh: Hoài Thương)

Dự đoán kết quả trận Việt Nam vs Campuchia bảng A - ASEAN Cup 2026 Việt Nam thắng 93% (100 bình chọn) Hòa 1% (1 bình chọn) Campuchia thắng 6% (7 bình chọn) Tổng bình chọn: 108