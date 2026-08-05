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Trọng tài “quen mặt” cầm còi trận Việt Nam vs Campuchia tại ASEAN Cup 2026

Thứ Tư, 09:00, 05/08/2026
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VOV.VN - Trọng tài “quen mặt” cầm còi trận Việt Nam vs Campuchia tại lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026, trận đấu giữa Việt Nam vs Campuchia thuộc lượt trận cuối bảng A diễn ra vào lúc 20h00 ngày 7/8 trên sân vận động Mỹ Đình.

Ban tổ chức đã công bố tổ trọng tài điều hành trận đấu đáng chú ý này. Trọng tài chính được giao nhiệm vụ là ông Cheung Wai Lung, “vua áo đen” người Hong Kong (Trung Quốc).

trong tai quen mat cam coi tran viet nam vs campuchia tai asean cup 2026 hinh anh 1
Trọng tài Cheung Wai Lung làm nhiệm vụ trong trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Bangladesh hồi tháng 3/2026. (Ảnh: Như Đạt)

Hỗ trợ cho ông Cheung Wai Lung là các trợ lý gồm Lam Cheuk Hong cùng hai trọng tài người Thái Lan là Apichit Nophuan và Alongkorn Khonwai. Dù mới được công nhận cấp độ FIFA trong năm 2026, vị trọng tài sinh năm 1995 đã sớm tạo dấu ấn với phong cách điều khiển trận đấu nghiêm khắc.

Theo thống kê ở mùa giải 2025/26, ông Cheung Wai Lung đã rút tới 47 thẻ vàng chỉ sau 10 trận cầm còi. Con số này phần nào cho thấy xu hướng xử lý quyết liệt và không ngần ngại đưa ra án phạt với các pha bóng phạm lỗi.

Đáng chú ý, đây không phải là cái tên xa lạ với bóng đá Việt Nam. Trọng tài này từng bắt chính trong trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Bangladesh hồi tháng 3/2026 trên sân Hàng Đẫy. Ở trận đấu đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng 3-0.

Tại bảng A ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam hiện đang dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận. Những chiến binh sao vàng xếp trên Singapore nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội.

Phong độ của thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng đang rất ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, ĐT Việt Nam thắng 4, hòa 1, ghi 17 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần.

Tại ASEAN Cup 2026, hàng công Việt Nam đã ghi tới 10 bàn sau 3 trận. Bên cạnh đó, lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ nhà khi thắng cả 5 lần gần nhất trước Campuchia.

Với lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định, ĐT Việt Nam được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một trọng tài nghiêm khắc như Cheung Wai Lung hứa hẹn sẽ khiến trận đấu trở nên đáng chú ý hơn.

Dự đoán kết quả trận Việt Nam vs Campuchia bảng A - ASEAN Cup 2026

Việt Nam thắng
86% (6 bình chọn)
Hòa
0% (0 bình chọn)
Campuchia thắng
14% (1 bình chọn)
Tổng bình chọn: 7
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