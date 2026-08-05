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Cơn sốt vé bùng nổ trước trận Việt Nam vs Campuchia tại ASEAN Cup 2026

Thứ Tư, 18:10, 05/08/2026
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VOV.VN - Hàng nghìn cổ động viên có mặt tại trụ sở VFF để mua vé trực tiếp trận đấu giữa Việt Nam vs Campuchia thuộc lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026.

Không khí trước trận đấu giữa Việt Nam vs Campuchia tại lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026 trở nên nóng hơn bao giờ hết khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mở bán vé trực tiếp. Trong ngày 5/8, hàng dài người hâm mộ đã có mặt trước trụ sở VFF trên đường Lê Quang Đạo để chờ mua vé.

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Hàng nghìn cổ động viên xếp hàng chờ mua vé trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Campuchia.

Dòng người xếp hàng kéo dài nhiều giờ, cho thấy sức hút lớn của trận đấu tại sân Mỹ Đình. Nhiều cổ động viên thậm chí mang theo ghế ngồi, kiên nhẫn chờ đến lượt để có cơ hội sở hữu tấm vé vào sân.

Bên cạnh cảnh xếp hàng trật tự, khu vực bán vé cũng xuất hiện tình trạng phe vé hoạt động công khai. Một số người cầm sẵn vé trên tay, liên tục chào mời những người có nhu cầu mua lại với mức giá cao hơn.

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Tình trạng phe vé hoạt động công khai ngay trước cửa trụ sở VFF. 

Trước đó, vé trận đấu đã được phân phối qua kênh trực tuyến trong khoảng thời gian từ 20/7 đến 29/7. Việc mở thêm điểm bán trực tiếp được xem là giải pháp giúp người hâm mộ có thêm cơ hội tiếp cận vé.

Theo công bố, vé trận Việt Nam vs Campuchia có bốn mệnh giá gồm 200.000, 300.000, 400.000 và 500.000 đồng. Ban tổ chức cũng triển khai phương án kiểm soát chặt chẽ khi chia nhỏ từng nhóm khán giả vào khu vực mua vé nhằm đảm bảo an ninh.

Trong các ngày phát hành, khung giờ bán vé được chia thành hai phiên sáng và chiều, riêng ngày thi đấu kéo dài đến tối. Tuy nhiên, vé có thể được bán hết sớm tùy theo nhu cầu thực tế từ người hâm mộ.

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Cũng trong chiều 5/8, tại trụ sở LĐBĐVN và Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, LĐBĐVN phối hợp cùng An Media tổ chức chương trình “Sát cánh cùng Đội tuyển Việt Nam”.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm kết nối người hâm mộ, các KOL, đại diện truyền thông với ĐT Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần cổ vũ, tiếp thêm động lực cho thầy trò HLV Kim Sang SIk trước trận đấu gặp ĐT Campuchia.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Xuân Vũ, đại diện An Media, các khách mời đang theo dõi và đồng hành cùng ĐT Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, đại diện LĐBĐVN đã trao phần quà tri ân tới các khách mời tham dự.

Hoạt động không chỉ thể hiện sự tri ân đối với những cá nhân luôn đồng hành cùng bóng đá Việt Nam mà còn góp phần lan tỏa bầu không khí sôi động trước ngày diễn ra trận đấu. Sau phần trao tặng, các đại biểu và khách mời đã cùng chụp ảnh lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa của chương trình.

Hàng nghìn cổ động viên có mặt tại trụ sở VFF để mua vé trực tiếp trận đấu giữa Việt Nam vs Campuchia

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CTV Hai Tép/VOV.VN
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