ĐT Thái Lan có thành tích hơn ĐT Việt Nam, vẫn có nguy cơ bị loại sớm ở ASEAN Cup

Sau 3 lượt trận, ĐT Thái Lan có thành tích 3 trận toàn thắng và đang tạm dẫn đầu bảng B của ASEAN Cup 2026. Đội bóng này ghi được 8 bàn, chưa thủng lưới bàn nào.

Ảnh: FAT.

Kết quả của ĐT Thái Lan còn tốt hơn cả ĐT Việt Nam ở bảng A khi thầy trò HLV Kim Sang Sik đã bị Singapore cầm hòa 0-0 và chỉ có 7 điểm.

Dù vậy, ĐT Thái Lan về lý thuyết vẫn có nguy cơ bị loại sớm ngay từ vòng bảng ở ASEAN Cup 2026. Ở lượt trận cuối, nếu thầy trò HLV Anthony Hudson để thua Myanmar với cách biệt 4 bàn trong khi Malaysia thắng Philippines thì Thái Lan sẽ bị loại.

Khi đó, cả Myanmar, Thái Lan lẫn Malaysia đều có cùng 9 điểm sau 4 trận nhưng Thái Lan sẽ là đội thất thế nhất với hiệu số đối đầu kém hơn 2 đội còn lại.

Tất nhiên, khả năng Thái Lan thua Myanmar với cách biệt 4 bàn là rất khó xảy ra khi Myanmar phải thi đấu trên sân Rajamangala của Thái Lan và sẽ thiếu vắng trụ cột Maung Maung Lwin do bị treo giò.

Lượt trận cuối cùng bảng B tại ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra đồng loạt lúc 20h ngày 8/8.