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TRỰC TIẾP ĐT Futsal Việt Nam vs ĐT Futsal Thái Lan: Quyết thắng chủ nhà

Thứ Tư, 15:00, 05/08/2026
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VOV.VN - TRỰC TIẾP ĐT Futsal Việt Nam vs ĐT Futsal Thái Lan thuộc lượt trận cuối giải giao hữu Continental Futsal Championship 2026 diễn ra vào lúc 20h30 ngày 5/8 (giờ Việt Nam) tại nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan).

Xin chào quý khán giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá giữa ĐT Futsal Việt Nam vs ĐT Futsal Thái Lan thuộc khuôn khổ lượt trận cuối giải giao hữu Continental Futsal Championship 2026 diễn ra vào lúc 20h30 ngày 5/8 (giờ Việt Nam) tại nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan).

11:51

Bảng xếp hạng giải giao hữu Continental Futsal Championships 2026

1. Việt Nam - 7 điểm

2. Thái Lan - 6 điểm

3. Nga - 4 điểm

4. Afghanistan - 0 điểm

5. New Zealand - 0 điểm

11:50

ĐT Futsal Việt Nam sẽ chạm trán ĐT Futsal Thái Lan ở lượt trận cuối giải giao hữu Continental Futsal Championship 2026. Trận đấu diễn ra lúc 20h30 ngày 5/8 tại nhà thi đấu Nonthaburi và mang ý nghĩa quyết định đến thứ hạng chung cuộc.

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ĐT Futsal Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước ĐT Futsal Afghanistan. (Ảnh: FAT)

ĐT Futsal Việt Nam bước vào trận đấu gặp đội chủ nhà với phong độ ấn tượng. Sau 3 lượt trận, Tthầy trò HLV Diego Raul Giustozzi giành 7 điểm với thành tích hòa Nga 2-2, thắng New Zealand 4-1 và vượt qua Afghanistan 2-1.

Ở trận gần nhất, ĐT Futsal Việt Nam sớm tạo lợi thế nhờ các bàn thắng của Thịnh Phát và Thái Huy. Tuy nhiên, những phút cuối đầy áp lực cho thấy đội vẫn cần cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu.

Hàng công đang là điểm sáng lớn của ĐT Futsal Việt Nam tại giải lần này. Nguyễn Thịnh Phát đã ghi 3 bàn, trong khi vai trò điều tiết của Trần Thái Huy giúp lối chơi trở nên cân bằng hơn.

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Nguyễn Thịnh Phát được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng trong màu áo ĐT Futsal Việt Nam. (Ảnh: FAT)

Bên kia chiến tuyến, ĐT Futsal Thái Lan cũng thể hiện sức mạnh đáng gờm. Đội chủ nhà toàn thắng hai trận đầu khi lần lượt đánh bại New Zealand 6-0 và Afghanistan 6-1.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Rakpol Sainetrngam, Thái Lan sở hữu lối chơi tốc độ và hiệu quả. Ngôi sao Cheauwala Sriaravut đang có phong độ cao với 3 bàn thắng và là mũi nhọn nguy hiểm nhất.

Về lực lượng, Thái Lan có thể đón sự trở lại của Adinan Moonsap sau chấn thương. Trong khi đó, Việt Nam không gặp vấn đề lớn về nhân sự và đang có đội hình gần như mạnh nhất.

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Ảnh: FAT

Continental Futsal Championship 2026 là giải giao hữu uy tín của châu Á, quy tụ nhiều đội tuyển chất lượng. Đây không chỉ là sân chơi cọ xát mà còn là cơ hội để các đội hoàn thiện chiến thuật trước những giải đấu lớn.

Trận đấu giữa ĐT Futsal Việt Nam vs ĐT Futsal Thái Lan hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và hấp dẫn. Với phong độ hiện tại, ĐT Futsal Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Dù phải thi đấu trên sân khách, tinh thần và sự tự tin đang là điểm tựa lớn cho đội bóng áo đỏ. Mục tiêu giành chiến thắng là hoàn toàn khả thi nếu các học trò của HLV Giustozzi tận dụng tốt cơ hội và duy trì sự tập trung.

11:49

Đội hình dự kiến của ĐT Futsal Việt Nam

Thủ môn: Hồ Văn Ý

Châu Đoàn Phát

Trần Thái Huy

Nhan Gia Hưng

Nguyễn Thịnh Phát

Đội hình dự kiến của ĐT Futsal Thái Lan

Thủ môn: Theerawat Kaewvilai

Narongsak Wingwon

Therdsak Charoenphong

Cheauwala Sriaravut

Worasaek Srirangphairot

11:41
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Lịch thi đấu của ĐT Futsal Việt Nam tại giải giao hữu Continental Futsal Championship diễn ra ở Thái Lan.
11:40
Sát cánh cùng thể thao Việt Nam với FPT Play, xem ngay tại: fptplay.vn

 

11:39
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