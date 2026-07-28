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Trận đấu tiếp theo của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 diễn ra khi nào?

Thứ Ba, 08:00, 28/07/2026
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VOV.VN - ĐT Việt Nam có thêm thời gian để chuẩn bị khi không phải thi đấu ở lượt trận thứ hai vòng bảng ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam có màn ra quân ấn tượng khi giành chiến thắng “bảy sao” trong trận đấu với ĐT Timor Leste. Thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng có lợi thế trước trận tiếp theo khi không phải thi đấu ở lượt trận thứ hai vòng bảng ASEAN Cup 2026.

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ĐT Việt Nam gây ấn tượng trong trận mở màn (Ảnh: HT)

Điều này giúp ĐT Việt Nam có thêm thời gian phục hồi thể lực sau trận đấu trên sân khách, cũng như có sự chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu tiếp theo. Đáng chú ý, đối thủ của ĐT Việt Nam trong trận đấu tiếp theo là ĐT Singapore không có nhiều thời gian chuẩn bị trước màn so tài sắp tới.

Sau trận đấu với ĐT Timor Leste, ĐT Singapore sẽ phải di chuyển sang Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Điều này khiến các cầu thủ Singapore có ít thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cũng như thích nghi với điều kiện thi đấu tại Hà Nội.

Trận đấu với ĐT Singapore được đánh giá là “bản lề” để giành vé vào bán kết của ĐT Việt Nam. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đặt một chân vào vòng bán kết.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam vs Singapore sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 31/7 trên SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội).

Xem ASEAN Huyndai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
PV/VOV.VN
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