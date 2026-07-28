ĐT Việt Nam nhận tin vui trước thềm trận đấu tiếp theo tại ASEAN Cup 2026

Hôm nay 28/7, ĐT Việt Nam, U23 Việt và ĐT nữ Việt Nam nhận tin vui khi LĐBĐ Việt Nam (VFF) và SABECO chính thức công bố gia hạn và nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược. Bia Saigon tiếp tục là đối tác độc quyền trong ngành bia của các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2029, tiếp nối cam kết đồng hành vì sự phát triển dài hạn của bóng đá Việt Nam.

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được từ năm 2022 đến nay, hai bên hướng tới việc mở rộng hợp tác sâu rộng, thúc đẩy tác động tích cực của thể thao, tạo thêm nguồn lực cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam và truyền cảm hứng đến cộng đồng người hâm mộ trên cả nước.

ĐT Việt Nam được tiếp thêm động lực với đơn vị đồng hành (Ảnh: VFF)

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Lester Tan Teck Chuan, Tổng Giám đốc SABECO cho biết "Tại Việt Nam, bóng đá có sức mạnh đặc biệt trong việc kết nối hàng triệu người bằng niềm tự hào, tinh thần kiên cường và khát vọng vươn lên. Chúng tôi mong muốn góp phần tiếp sức cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam, lan tỏa tinh thần đoàn kết và truyền cảm hứng tự hào dân tộc đến với cộng đồng."

Đại diện cho VFF, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký Liên Đoàn cho biết: "Việc tiếp tục hợp tác thêm ba năm tới đây là minh chứng cho sự tin tưởng và gắn kết giữa hai bên sau nhiều năm hợp tác hiệu quả. Chúng tôi tin rằng sự đồng hành này không chỉ góp phần tăng cường nguồn lực cho bóng đá Việt Nam, mà còn tiếp thêm động lực để các Đội tuyển Quốc gia hướng tới những mục tiêu cao hơn, qua đó lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao đến đông đảo người hâm mộ và cộng đồng."

Việc gia hạn hợp tác giai đoạn 2026- 2029 mở ra chương phát triển mới trong hành trình đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Trên nền tảng các giá trị chung về tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và niêm tự hào dân tộc, các bên kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam, truyền cảm hứng cho các thế hệ cầu thủ trẻ, gắn kết hàng triệu người hâm mộ và góp phần đưa bóng đá nước nhà vươn tới những thành công mới trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Với việc VFF gia hạn với một đơn vị đồng hành, ĐT Việt Nam sẽ có thêm động lực cho những trận đấu phía trước tại ASEAN Cup 2026. Trước mắt, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Singapore vào 20h00 ngày 31/7 trên SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội).

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