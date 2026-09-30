ĐT Việt Nam có mặt tại Jakarta, sẵn sàng quyết đấu Pakistan ở FIFA ASEAN Cup

Ngay sau khi tới Jakarta, ĐT Việt Nam đã ổn định nơi lưu trú và bước vào thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sau hành trình di chuyển.

ĐT Việt Nam có mặt tại Jakarta, chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Pakistan (Ảnh: VFF)

Trước đó, lãnh đội Nguyễn Anh Tuấn đã sớm di chuyển tới Jakarta để làm việc với khách sạn về chương trình hoạt động của đội tuyển, đồng thời hoàn tất trước các thủ tục nhận phòng. Nhờ đó, khi đội tuyển tới nơi, các cầu thủ không phải mất thời gian chờ đợi và có thể nhanh chóng ổn định phòng nghỉ, tập trung cho việc hồi phục thể trạng.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ trở lại sân tập vào chiều mai để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Pakistan. Thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn còn mục tiêu hướng tới là bảo toàn vị trí nhì bảng để giành quyền thi đấu trận tranh giải Ba với đội nhì bảng A (Indonesia hoặc Malaysia).

Ảnh: VFF

“Trận đấu với Pakistan là trận cuối cùng ở vòng này. Cục diện bảng đấu vẫn chưa ngã ngũ, vì vậy toàn đội phải tập trung tối đa, nỗ lực hết sức mình cho trận gặp Pakistan tới đây”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ trước trận đấu gặp Pakistan.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam vs ĐT Pakistan sẽ đối đầu vào lúc 16h00 ngày 2/10 trong trận đấu cuối cùng vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.