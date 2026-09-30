Tiền đạo ĐT Việt Nam về nước sớm sau trận thua ĐT Thái Lan

Tiền đạo Phạm Gia Hưng sẽ phải tạm rời ĐT Việt Nam sớm trong bối cảnh FIFA ASEAN Cup 2026 đang diễn ra, sau khi gia đình anh báo tin mẹ đang lâm bệnh nặng do tuổi cao, sức yếu. Thông tin được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận và ngay lập tức được Ban huấn luyện cùng toàn đội chia sẻ, động viên.

Tiền đạo Phạm Gia Hưng chia tay sớm với ĐT Việt Nam vì lý do gia đình. (Ảnh: Đức Cường)

Ngay sau khi tiếp nhận tình hình, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tạo điều kiện để Phạm Gia Hưng trở về chăm sóc gia đình trong thời điểm khó khăn. Trong ngày 30/9, tiền đạo này sẽ lên đường về nước để kịp có mặt bên người thân.

Đây là quyết định mang tính nhân văn từ phía đội tuyển, khi ưu tiên hoàn cảnh cá nhân của cầu thủ thay vì vấn đề chuyên môn. Gia Hưng hiện vẫn chưa có cơ hội ra sân tại giải khi chưa được HLV Kim Sang Sik sử dụng trong hai trận đã qua.

Trong khi đó, ĐT Việt Nam vừa trải qua thất bại 0-2 trước Thái Lan ở lượt trận thứ 2 bảng B, qua đó không còn cơ hội cạnh tranh suất vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Dù vậy, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn còn trận đấu cuối gặp Pakistan vào lúc 16h00 ngày 2/10 (giờ Việt Nam).

Trận đấu này được xem là cơ hội để ĐT Việt Nam tìm lại chiến thắng, qua đó hướng tới việc giữ vị trí nhì bảng B và giành quyền tranh trận hạng Ba. Với tinh thần còn lại, Những chiến binh sao vàng đặt mục tiêu kết thúc vòng bảng bằng kết quả tích cực để khép lại giải đấu theo cách tốt nhất.

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