ĐT Việt Nam đón tin vui trước trận đấu với Pakistan

Lê Giang Patrik gặp chấn thương nhưng vẫn có thể ra sân

Sau trận đấu với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam cũng có một số vấn đề về lực lượng. Tiền đạo Phạm Gia Hưng sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển tại giải đấu. Sáng nay, Gia Hưng nhận tin từ gia đình về việc mẹ đang lâm trọng bệnh do tuổi cao, sức yếu.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ban huấn luyện và các thành viên đội tuyển đã động viên, chia sẻ với Gia Hưng. Đồng thời, đội tuyển tạo điều kiện để tiền đạo này trở về bên gia đình trong ngày hôm nay.

ĐT Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Pakistan (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, thủ môn Lê Giang Patrik cũng được đưa tới bệnh viện để xử lý vết thương ở cánh tay. Thủ môn Việt Nam gặp chấn thương sau pha va chạm với cột dọc trong tình huống bay người cản phá ở trận đấu với Thái Lan.

Theo đánh giá của bộ phận y tế đội tuyển, tổn thương của Lê Giang Patrik không ảnh hưởng đến khả năng ra sân ở trận đấu tới. Đây là thông tin tích cực với đội tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu Pakistan.

Trước buổi tập, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa có những chia sẻ với truyền thông về lần trở lại đội tuyển quốc gia sau hơn một năm rưỡi. Minh Khoa cho biết anh cảm thấy vinh dự và tự hào khi được trao cơ hội khoác áo đội tuyển. Tiền vệ này cũng xác định mỗi lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia đều là một trải nghiệm đáng trân trọng.

Tiền vệ Minh Khoa nói: “Biết tin được lên đội tuyển, trận nào cũng quan trọng và đó là một vinh dự. Tôi sẽ cố gắng hết mình để thể hiện tốt nhất”.

Tiền vệ này cũng cho biết anh không chịu quá nhiều áp lực khi trở lại đội tuyển. Thay vào đó, Minh Khoa cảm nhận niềm hạnh phúc khi được tập luyện và thi đấu cùng các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam. Nhắc lại thất bại 0-2 trước Thái Lan, Minh Khoa gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Cầu thủ này khẳng định toàn đội đã nỗ lực hết sức nhưng không thể đạt được kết quả như mong muốn.

Minh Khoa sẽ nỗ lực thi đấu tốt trong màu áo ĐT Việt Nam (Ảnh: VFF).

Theo Minh Khoa, Thái Lan tham dự giải đấu với lực lượng mạnh, tập hợp nhiều cầu thủ tốt nhất. Đội tuyển Việt Nam đã cố gắng thể hiện hết khả năng, nhưng kết quả cuối cùng không như kỳ vọng. Minh Khoa chia sẻ: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Bóng đá là vậy, có lúc thắng, lúc thua. Chúng tôi luôn thi đấu hết sức và hy vọng các CĐV sẽ luôn ở bên đội tuyển”.

Sau trận thua Thái Lan, đội tuyển Việt Nam sẽ hướng sự tập trung vào trận đấu cuối cùng tại bảng B. Chiều 30/9, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ di chuyển từ Bandung tới Jakarta. Đây là nơi diễn ra trận đấu giữa Việt Nam và Pakistan vào ngày 2/10.

Trước mắt đội tuyển Việt Nam vẫn còn thời gian để các cầu thủ hồi phục thể lực, đồng thời chuẩn bị những phương án phù hợp cho trận đấu cuối vòng bảng.

Cuộc đối đầu Pakistan sẽ là trận đấu cuối cùng của Việt Nam tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Toàn đội sẽ hướng tới mục tiêu hoàn thành tốt trận đấu này trước khi khép lại hành trình vòng bảng.

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