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ĐT Việt Nam có thể là ĐKVĐ Đông Nam Á đầu tiên bị loại từ vòng bảng sau 12 năm

Thứ Bảy, 10:30, 01/08/2026
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VOV.VN - Trận hòa ĐT Singapore 0-0 trên sân Mỹ Đình khiến ĐT Việt Nam đối mặt nguy cơ trở thành ĐKVĐ Đông Nam Á đầu tiên bị loại từ vòng bảng ASEAN Cup kể từ năm 2014.

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ĐT Việt Nam bỏ lỡ hàng loạt cơ hội và rơi vào tình thế khó sau trận hòa ĐT Singapore 0-0. (Ảnh: Dương Thuật)

ĐT Việt Nam thất thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng A ASEAN Cup 2026 sau khi hòa ĐT Singapore 0-0 ngay trên sân Mỹ Đình. Hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang đứng thứ 3 tại bảng A với 4 điểm sau 2 trận. Trong khi đó, ĐT Singapore tạm dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận và ĐT Indonesia đứng nhì bảng với 6 điểm sau 2 trận.

ĐT Việt Nam buộc phải thắng trong chuyến làm khách của ĐT Indonesia vào ngày 3/8 để giữ quyền tự quyết trước khi bước vào lượt trận cuối gặp ĐT Campuchia trên sân nhà ngày 7/8.

Trong trường hợp hòa ĐT Indonesia, ĐT Việt Nam sẽ bị loại nếu ĐT Singapore hòa ĐT Indonesia với nhiều bàn thắng hơn. Ví dụ, ĐT Việt Nam sẽ bị loại nếu hòa ĐT Indonesia 0-0 còn ĐT Singapore hòa ĐT Indonesia 1-1.

Trong trường hợp ĐT Việt Nam thua ĐT Indonesia, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ bị loại nếu như ĐT Indonesia không thắng ĐT Singapore ở lượt trận cuối.

Dt viet nam co the la DkvD Dong nam A dau tien bi loai tu vong bang sau 12 nam hinh anh 2

Tình thế khó khăn trước chuyến làm khách của kình địch Indonesia khiến ĐT Việt Nam đối mặt nguy cơ trở thành ĐKVĐ đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng ASEAN Cup kể từ năm 2014.

Trước đó, ĐT Singapore là nhà ĐKVĐ đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng ASEAN Cup khi vô địch năm 1998 và sớm dừng bước năm 2000 (thời điểm ấy giải đấu còn mang tên Tiger Cup). ĐT Thái Lan cũng trải qua nỗi đau tương tự khi vô địch vào năm 2002 và bị loại từ vòng bảng vào năm 2004.

ĐT Singapore một lần nữa lặp lại kịch bản ĐKVĐ Đông Nam Á bị loại ngay từ vòng bảng. Đội bóng đảo quốc vô địch năm 2012 khi giải đấu mang tên AFF Cup và không thể vượt qua vòng bảng vào năm 2014.

ĐT Việt Nam cũng từng 2 lần thất bại trước mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch tại ASEAN Cup (khi giải đấu mang tên AFF Cup). Cụ thể, ĐT Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2008 và 2018 rồi trở thành cựu vương Đông Nam Á khi thất bại ở bán kết AFF Cup 2010 và 2020.

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Hoàng Long/VOV.VN
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