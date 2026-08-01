ĐT Việt Nam lên đường sang Indonesia, đối mặt lịch trình bất lợi

ĐT Việt Nam lên đường sang Indonesia. (Ảnh: VFF)

Sáng 1/8, ĐT Việt Nam lên đường sang Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu thứ 3 tại bảng A ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik khởi hành từ Hà Nội trên chuyến bay lúc 8h40 và dự kiến tới Jakarta vào 13h00, trước khi tiếp tục di chuyển bằng xe buýt tới địa điểm thi đấu ở Bogor.

Với lịch trình di chuyển này, ĐT Việt Nam chỉ có 1 buổi tập tại Bogor vào ngày 2/8 trước khi bước vào trận gặp ĐT Indonesia. Theo lịch thi đấu, trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Indonesia sẽ diễn ra lúc 20h30 ngày 3/8 trên sân vận động Pakansari.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang đứng thứ 3 tại bảng A với 4 điểm sau 2 trận. Trong khi đó, ĐT Singapore tạm dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận và ĐT Indonesia đứng nhì bảng với 6 điểm sau 2 trận.

ĐT Việt Nam sẽ trải qua hành trình di chuyển kéo dài trong ngày 1/8. (Ảnh: VFF)

ĐT Việt Nam buộc phải thắng ĐT Indonesia để giữ quyền tự quyết trước khi bước vào lượt trận cuối gặp ĐT Campuchia trên sân nhà ngày 7/8. Trong trường hợp không thắng trên sân Pakansari, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ phải đánh bại ĐT Campuchia và chờ đợi kết quả cặp đấu giữa ĐT Singapore gặp ĐT Indonesia để xác định khả năng đi tiếp.

Sau khi hòa ĐT Singapore 0-0 trên sân Mỹ Đình vào tối 31/7, HLV Kim Sang Sik đã kêu gọi người hâm mộ tiếp tục đồng hành cùng ĐT Việt Nam: “Toàn đội sẽ lên đường sang Indonesia ngay trong ngày 1/8 và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, tiếp sức từ người hâm mộ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để có màn trình diễn tốt hơn ở trận đấu tới”.

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