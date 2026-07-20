Vô địch World Cup 2026, bóng đá Tây Ban Nha làm được điều chưa từng có

ĐT Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 đầy thuyết phục khi vượt qua ĐT Argentina trong trận chung kết với tỉ số 1-0. Đáng chú ý, hành trình đến ngôi vô địch của thầy trò HLV Luis de la Fuente cũng rất thuyết phục.

Bóng đá Tây Ban Nha vô địch cả World Cup nam và nữ (Ảnh: Reuters)

Với lối chơi kiểm soát bóng, ĐT Tây Ban Nha chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn trong số 8 trận đã đấu tại World Cup 2026. Đây là một kỷ lục mới được thiết lập khi trở thành đội vô địch để lọt lưới ít nhất trong lịch sử.

HLV Luis de la Fuente trở thành chiến lược gia nhiều tuổi nhất vô địch World Cup ở 65 tuổi 28 ngày. Trước đó, kỷ lục này cũng thuộc về HLV Vicente del Bosque khi cũng dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha vô địch World Cup ở 59 tuổi 220 ngày.

Bóng đá Tây Ban Nha cũng lập nên kỷ lục chưa từng có khi cả đội tuyển nam và nữ cùng vô địch World Cup trong một khoảng thời gian. Trước đó, ĐT nữ Tây Ban Nha đã vô địch World Cup nữ 2023.

Trong hành trình vô địch năm 2023, ĐT nữ Tây Ban Nha chỉ để thua một trận trước ĐT nữ Nhật Bản ở vòng bảng. Sau đó, họ lần lượt vượt qua Thụy Sĩ, Hà Lan, Thụy Điển ở vòng loại trực tiếp, rồi vượt qua ĐT nữ Anh với tỉ số 1-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch.