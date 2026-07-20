World Cup 2026: Lời tạm biệt của một thế hệ

Lời tạm biệt của một thế hệ

World Cup 2026 trở nên đặc biệt khi là sân khấu cuối cùng của một thế hệ biểu tượng, với hai ngôi sao sáng nhất là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Cuộc cạnh tranh của cả hai đã tạo nên một trong những chủ đề thú vị bậc nhất trong lịch sử bóng đá.

Messi bỏ lỡ cơ hội nâng cúp trong lần cuối tham dự World Cup (Ảnh: Reuters)

Nếu có điều gì người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối ở kỳ World Cup lần này, có lẽ là Ronaldo và Messi không có cơ hội chạm trán nhau trực tiếp. Thật tuyệt nếu ở kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, cả hai có cơ hội trình diễn những gì tinh túy nhất trong cuộc đối đầu trực diện của hai biểu tượng bóng đá vĩ đại đầu thế kỷ 21.

Trong những trận đấu cuối cùng hít thở bầu không khí World Cup, Ronaldo lộ rõ gánh nặng của thời gian. Ngược lại, Messi lại trở thành nguồn cảm hứng để ĐT Argentina đi đến trận đấu cuối cùng, để rồi gục ngã trước ĐT Tây Ban Nha trẻ trung hơn.

Màn tranh cãi ai xuất sắc hơn khó có hồi kết nhưng với người hâm mộ, được nhìn thấy bước chạy của những biểu tượng trong kỳ World Cup cuối cùng là một trải nghiệm khó thấy lần nữa.

Lời tạm biệt của một thế hệ không chỉ có Ronaldo hay Messi, đó còn là lời chào từ Modric, Neymar, Sadio Mane, Mohamed Salah hay Kevin De Bruyne. Họ là biểu tượng cho một thế hệ đã toả sáng rực rỡ suốt hơn một thập kỷ qua, nhiều người nằm trong thế hệ vàng hoặc là biểu tượng cho cả đội tuyển.

Một thế hệ mới bước lên

Khi một thế hệ dần đóng lại cánh cửa sự nghiệp trong kỳ World Cup cuối cùng, người hâm mộ đang kỳ vọng vào một thế hệ cầu thủ trẻ trung hơn bước tiếp con đường trở thành biểu tượng mới. Đó là Mbappe, Haaland, Bellingham, Yamal,…

Yamal đại diện cho một thế hệ mới tiếp bước những huyền thoại như Messi, Ronaldo,... (Ảnh: Reuters)

Ở tuổi 28, Mbappe đang đứng trước cơ hội thiết lập nên hàng loạt kỷ lục khi vẫn còn nhiều thời gian ở phía trước. Với 10 bàn ghi được, Mbappe giành danh hiệu chiếc giày vàng World Cup 2026, cũng như vươn lên trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử giải đấu với 22 bàn, hơn người đứng sau là siêu sao Lionel Messi đúng một bàn.

Mbappe vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn, thậm chí là cầu thủ đầu tiên chạm đến cột mốc ghi từ 30 bàn trở lên tại World Cup.

Erling Haaland trong lần đầu tiên góp mặt ở World Cup gây ấn tượng mạnh khi ghi đến 7 bàn, góp công lớn đưa ĐT Na Uy vào đến tứ kết. Bellingham dù không chơi ở vị trí tiền đạo mũi nhọn nhưng cũng có 7 pha lập công. Cả hai đều còn trẻ nên được kỳ vọng sẽ tiếp tục trên con đường trở thành biểu tượng.

Đặc biệt, Lamine Yamal dù không toả sáng về mặt cá nhân bằng những con số những lại là nhân tố quan trọng giúp ĐT Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026. Ở tuổi 19, Yamal vẫn còn nhiều tiềm năng để bước vào ngôi đền của những huyền thoại như Ronaldo hay Messi.