English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 20/7

Thứ Hai, 07:30, 20/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 20/7, sôi động những trận đấu tiếp theo của giải Futsal HDBank VĐQG 2026.

Xem trực tiếp và độc quyền Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia - Cúp FPT Play 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 20/7, rất nhiều giải đấu hấp dẫn sẽ diễn ra trên khắp cả nước. Tại giải Futsal HDBank VĐQG 2026, các trận đấu tiếp theo của vòng 13 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM).

Vào lúc 14h, Thái Sơn Nam sẽ gặp Trẻ TP.HCM trong khi trận đấu lúc 17h là màn so tài giữa Sahako và Luxury Hạ Long. 

Cuộc đua vô địch tại giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đang diễn ra rất quyết liệt khi khoảng cách giữa hai đội dẫn đầu là rất sít sao. Chỉ một kết quả không thuận lợi ở các vòng đấu tiếp theo cũng có thể làm thay đổi cục diện.

Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 do VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức. Năm nay là mùa giải thứ 10 liên tiếp VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức các giải Futsal Quốc gia.

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 20 7 hinh anh 1
Ảnh: BTC. 

Sự phối hợp hiệu quả của VOV trong công tác tổ chức, truyền thông và quảng bá đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh giải đấu tới đông đảo người hâm mộ trên cả nước, qua đó nâng cao vị thế và sức hút của Futsal Việt Nam thời gian qua.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay, giải U16 nữ Quốc gia diễn ra trận đấu Hà Nam gặp TP.HCM lúc 16h. Ở giải U17 Quốc gia, 2 trận đấu của lượt trận tiếp theo vòng bảng được tổ chức lúc 15h. Thể Công Viettel 1 đấu PVF trong khi Đà Nẵng gặp HAGL. 

Trong khi đó, 2 trận tứ kết đầu tiên của giải U21 Quốc gia sẽ diễn ra tại Hưng Yên. Hà Nội FC gặp CLB CAHN lúc 15h30 trong khi Thể Công Viettel đấu PVF-CAND lúc 18h. 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 19/7
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 19/7

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 19/7, những trận đấu tiếp theo của giải Futsal HDBank VĐQG 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 19/7

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 19/7

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 19/7, những trận đấu tiếp theo của giải Futsal HDBank VĐQG 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/7: ĐT Việt Nam gặp Myanmar
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/7: ĐT Việt Nam gặp Myanmar

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/7, ĐT Việt Nam gặp ĐT Myanmar trong trận giao hữu diễn ra tại Thái Nguyên.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/7: ĐT Việt Nam gặp Myanmar

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/7: ĐT Việt Nam gặp Myanmar

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/7, ĐT Việt Nam gặp ĐT Myanmar trong trận giao hữu diễn ra tại Thái Nguyên.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 17/7
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 17/7

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 17/7, sôi động rất nhiều giải đấu cấp quốc gia.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 17/7

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 17/7

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 17/7, sôi động rất nhiều giải đấu cấp quốc gia.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 16/7
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 16/7

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 16/7: Lượt trận thứ vòng chung kết U21 Quốc gia 2026 tiếp tục diễn ra sôi động.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 16/7

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 16/7

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 16/7: Lượt trận thứ vòng chung kết U21 Quốc gia 2026 tiếp tục diễn ra sôi động.

Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng Ba World Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng Ba World Cup 2026 mới nhất

VOV.VN - Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng Ba World Cup 2026 mới nhất, Tây Ban Nha gặp Argentina, Pháp đối đầu với Anh.

Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng Ba World Cup 2026 mới nhất

Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng Ba World Cup 2026 mới nhất

VOV.VN - Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng Ba World Cup 2026 mới nhất, Tây Ban Nha gặp Argentina, Pháp đối đầu với Anh.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế