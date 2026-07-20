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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 20/7, rất nhiều giải đấu hấp dẫn sẽ diễn ra trên khắp cả nước. Tại giải Futsal HDBank VĐQG 2026, các trận đấu tiếp theo của vòng 13 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM).

Vào lúc 14h, Thái Sơn Nam sẽ gặp Trẻ TP.HCM trong khi trận đấu lúc 17h là màn so tài giữa Sahako và Luxury Hạ Long.

Cuộc đua vô địch tại giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đang diễn ra rất quyết liệt khi khoảng cách giữa hai đội dẫn đầu là rất sít sao. Chỉ một kết quả không thuận lợi ở các vòng đấu tiếp theo cũng có thể làm thay đổi cục diện.

Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 do VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức. Năm nay là mùa giải thứ 10 liên tiếp VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức các giải Futsal Quốc gia.

Ảnh: BTC.

Sự phối hợp hiệu quả của VOV trong công tác tổ chức, truyền thông và quảng bá đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh giải đấu tới đông đảo người hâm mộ trên cả nước, qua đó nâng cao vị thế và sức hút của Futsal Việt Nam thời gian qua.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay, giải U16 nữ Quốc gia diễn ra trận đấu Hà Nam gặp TP.HCM lúc 16h. Ở giải U17 Quốc gia, 2 trận đấu của lượt trận tiếp theo vòng bảng được tổ chức lúc 15h. Thể Công Viettel 1 đấu PVF trong khi Đà Nẵng gặp HAGL.

Trong khi đó, 2 trận tứ kết đầu tiên của giải U21 Quốc gia sẽ diễn ra tại Hưng Yên. Hà Nội FC gặp CLB CAHN lúc 15h30 trong khi Thể Công Viettel đấu PVF-CAND lúc 18h.