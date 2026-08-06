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ĐT Việt Nam khẳng định vị thế, hẹn Thái Lan tranh ngôi vương ASEAN Cup 2026

Thứ Năm, 06:00, 06/08/2026
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VOV.VN - ĐT Việt Nam khẳng định sức mạnh với chiến thắng 3-0 trước Indonesia, nắm lợi thế lớn vào bán kết và mở ra khả năng đối đầu ĐT Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026.

Dt viet nam khang dinh vi the, hen thai lan tranh ngoi vuong asean cup 2026 hinh anh 1
Hai Long ăn mừng "ngạo nghễ" sau khi ghi bàn góp công vào chiến thắng 3-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Indoneisa. (Ảnh: HT)

Bóng đá đôi khi không cần những lời tuyên bố đao to búa lớn, bởi sân cỏ luôn là nơi nói thay tất cả. Và tối 3/8 tại Pakansari, đội tuyển Việt Nam đã chọn cách “nói chuyện” bằng chiến thắng 3-0 trước Indonesia – gọn gàng, lạnh lùng và đủ sức khiến cả khu vực phải nhìn lại cán cân quyền lực.

Ba bàn thắng, một thế trận kiểm soát và một đối thủ gần như không có cơ hội phản kháng, đó không chỉ là một trận thắng. Đó là lời khẳng định: nhà vô địch vẫn ở đây, và chúng tôi chưa hề có ý định nhường ngai vàng.

Chiến thắng ấy đưa đội tuyển Việt Nam lên đỉnh bảng A với 7 điểm, hiệu số vượt trội và quan trọng hơn là nắm quyền tự quyết trong tay.

Khi “ma thuật” không nằm ở chiếc áo đen

Nếu ai đó vẫn nghĩ thành công của HLV Kim Sang Sik đến từ những yếu tố “huyền bí”, có lẽ họ nên xem lại cách ông dùng người. Bởi điều đặc biệt nhất trong chiến thắng trước Indonesia không nằm ở chiến thuật cao siêu, mà ở việc những cái tên tưởng như “phụ diễn” lại trở thành nhân vật chính.

Dt viet nam khang dinh vi the, hen thai lan tranh ngoi vuong asean cup 2026 hinh anh 2
Ảnh: HT

Không Xuân Son đá chính, không Hoàng Hên, thậm chí Quang Hải cũng bắt đầu từ ghế dự bị. Thay vào đó là Văn Vĩ, Hai Long, Thành Long hay Tài Lộc, những cái tên khiến nhiều người phải… tra lại danh sách đội hình trước giờ bóng lăn.

Và rồi chỉ cần 14 phút, mọi nghi ngờ bị xóa sổ. Văn Vĩ mở tỷ số bằng một pha xử lý gọn gàng, Hai Long nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm lạnh lùng, còn Thành Long âm thầm góp dấu giày trong những pha bóng quyết định.

Điều đáng nói là Indonesia không hề chơi tệ, họ chỉ đơn giản là… không có bóng để chơi. Khi đối thủ còn đang loay hoay tìm nhịp, Việt Nam đã dẫn trước hai bàn – một kịch bản đủ khiến bất kỳ đội bóng nào cũng rơi vào thế bị động.

Sang hiệp hai, khi Indonesia cố gắng vùng lên, họ vấp phải một hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ đến mức… nhàm chán với người xem trung lập. Và khi mọi hy vọng le lói vừa xuất hiện, Xuân Son – người vào sân từ ghế dự bị – dập tắt tất cả bằng bàn thắng thứ ba.

“Ma thuật” của ông Kim, nếu có, không nằm ở những điều viển vông. Nó nằm ở việc ông khiến cả đội hình tin rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành người hùng, miễn là họ được trao cơ hội.

Cuộc hẹn định mệnh với người Thái

Sau ba lượt trận, bảng A dần định hình. Việt Nam dẫn đầu, Singapore bám sát, Indonesia loay hoay phía sau, còn Campuchia đã chính thức trở thành khán giả sớm.

Lượt trận cuối gặp Campuchia, về lý thuyết, vẫn là một trận đấu. Nhưng về thực tế, nó giống một bài kiểm tra thủ tục hơn là thử thách. Kịch bản Việt Nam thua cách biệt 9 bàn để bị loại nghe giống… phim viễn tưởng hơn là bóng đá.

Dt viet nam khang dinh vi the, hen thai lan tranh ngoi vuong asean cup 2026 hinh anh 3
Quá khó để ĐT Campuchia có thể tạo nên bất ngờ trước ĐT Việt Nam. (Ảnh: FFC)

Điều đó đồng nghĩa, ngôi đầu bảng gần như đã nằm trong tay thầy trò HLV Kim Sang Sik. Và khi điều đó xảy ra, một cánh cửa lớn sẽ mở ra: đá bán kết với đội nhì bảng B, nếu đi tiếp, đá chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình.

Nghe có vẻ chỉ là chi tiết lịch thi đấu, nhưng thực tế, đó là lợi thế mang tính “định mệnh”. Hai chức vô địch gần nhất của đội tuyển Việt Nam (2008 và 2018) đều được “chốt đơn” tại Mỹ Đình, nơi áp lực từ khán đài có thể khiến đối thủ… quên mất mình đến để đá bóng.

Ngược lại, thất bại tại bán kết ASEAN Cup 2022 trước Thái Lan cũng đến khi Việt Nam phải đá lượt về trên sân khách. Bóng đá không phải mê tín, nhưng đôi khi, địa điểm cũng là một phần của số phận.

Và nếu mọi thứ diễn ra đúng “kịch bản”, người hâm mộ sẽ lại được chứng kiến một cuộc hẹn kinh điển: Việt Nam gặp Thái Lan trong trận chung kết.

Ở bảng B ASEAN Cup 2026, Voi chiến đang đi đúng lộ trình quen thuộc: toàn thắng, ghi bàn đều đặn và giữ sạch lưới như một thói quen. Họ không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc ở những trận đấu quan trọng.

Dt viet nam khang dinh vi the, hen thai lan tranh ngoi vuong asean cup 2026 hinh anh 4
ĐT Thái Lan đang thể hiện phong độ rất cao tại bảng B ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FAT)

Theo thể thức giải đấu, nếu cả Việt Nam và Thái Lan đều đứng đầu bảng, hai đội sẽ chỉ gặp nhau ở chung kết. Một kịch bản vừa quen, vừa cũ… nhưng chưa bao giờ nhàm chán.

Bởi đơn giản, đây không chỉ là trận đấu giữa hai đội bóng. Đây là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá, hai trường phái, hai cái tôi lớn nhất Đông Nam Á.

Dưới thời HLV Kim Sang Sik, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu chuỗi 21 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có tới 18 chiến thắng. Một con số đủ khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng, kể cả khi họ mang danh “ông lớn”.

Nhưng điều đáng nói hơn cả là cách Việt Nam chiến thắng. Không phụ thuộc vào một cá nhân, không sống nhờ khoảnh khắc lóe sáng, mà là một tập thể vận hành trơn tru, nơi mỗi mắt xích đều hiểu vai trò của mình.

Ở đó, Quang Hải không cần phải luôn là trung tâm, Xuân Son không phải lúc nào cũng đá chính và những cái tên ít được nhắc đến vẫn có thể trở thành người quyết định trận đấu.

Hành trình phía trước chắc chắn không trải hoa hồng. Bán kết luôn là nơi những sai lầm nhỏ nhất phải trả giá đắt, còn chung kết là sân khấu của những bản lĩnh lớn nhất.

Nhưng nếu tiếp tục chơi như những gì đã thể hiện ở trận đấu với Indonesia vừa qua, đội tuyển Việt Nam không chỉ có cơ hội bảo vệ ngôi vương. Những chiến binh sao vàng còn có thể làm điều đó theo cách khiến cả khu vực phải thừa nhận: đây chính là đội bóng số một Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại.

Và biết đâu, trong một đêm rực lửa tại Mỹ Đình, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, người hâm mộ sẽ lại được chứng kiến một khoảnh khắc quen thuộc: Việt Nam nâng cúp, còn Thái Lan… thêm một lần đóng vai đối thủ vĩ đại trong câu chuyện của chúng ta.

Dự đoán kết quả trận Việt Nam vs Campuchia bảng A - ASEAN Cup 2026

Việt Nam thắng
94% (133 bình chọn)
Hòa
1% (1 bình chọn)
Campuchia thắng
5% (7 bình chọn)
Tổng bình chọn: 141
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