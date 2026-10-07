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ĐT Việt Nam tiếp tục mất Nguyễn Xuân Son ở đợt FIFA Days tháng 11?

Thứ Tư, 15:17, 07/10/2026
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VOV.VN - Khả năng tiền đạo Nguyễn Xuân Son bình phục chấn thương và trở lại khoác áo ĐT Việt Nam ở dịp FIFA Days tháng 11/2026 vẫn đang là dấu hỏi.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son dính chấn thương cơ đùi sau trong trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Philippines 1-0 tại FIFA ASEAN Cup 2026 hôm 26/9. Theo kết quả kiểm tra ban đầu, chân sút này cần khoảng 4-6 tuần để bình phục chấn thương.

Như vậy, khả năng Nguyễn Xuân Son kịp trở lại ĐT Việt Nam ở đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 11/2026 đang bỏ ngỏ. Theo kế hoạch, kỳ FIFA Days này sẽ diễn ra từ 9/11 đến 17/11, ĐT Việt Nam dự kiến sẽ đá giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. 

Dt viet nam tiep tuc mat nguyen xuan son o dot fifa days thang 11 hinh anh 1
Nguyễn Xuân Son liệu có kịp trở lại ĐT Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 11/2026? (Ảnh: Đức Cường)

Bên cạnh trường hợp Nguyễn Xuân Son, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên cũng dính chấn thương cơ đùi sau khi tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Đỗ Hoàng Hên bị đau và phải rời sân bất đắc dĩ trong trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Pakistan 4-2 hôm 2/10.

Theo một số nguồn tin, Đỗ Hoàng Hên cần khoảng 1 tháng để bình phục chấn thương. Giống như trường hợp Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên cũng đang bỏ ngỏ khả năng kịp bình phục để tham dự đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 11/2026.

Ngoài ra, ĐT Việt Nam đang có nhiều cầu thủ gặp vấn đề với chấn thương và chưa công bố tiến trình phục hồi cụ thể như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh hay Nguyễn Tài Lộc.

Đáng chú ý, trong bài đăng về việc ĐT Việt Nam rời Indonesia về nước sau FIFA ASEAN Cup 2026, trang chủ VFF đã cho biết HLV Kim Sang Sik dự kiến sẽ tiến hành rà soát lực lượng và thử nghiệm những nhân tố mới nhằm hướng tới VCK Asian Cup 2027.

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PV/VOV.VN
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