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ĐT Việt Nam trở lại thi đấu vào thời điểm nào?

Thứ Ba, 11:00, 06/10/2026
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VOV.VN - Xác định thời điểm ĐT Việt Nam trở lại thi đấu sau trận thua Malaysia ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Hành trình của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 đã khép lại sau trận thua 0-1 trước Malaysia ở trận tranh hạng Ba. Sau FIFA ASEAN Cup 2026, quãng nghỉ của ĐT Việt Nam sẽ không kéo dài quá lâu khi đội tuyển đã sớm có kế hoạch thi đấu trở lại. Theo VFF, ĐT Việt Nam dự kiến đá hai trận giao hữu quốc tế trong dịp FIFA Days tháng 11.

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ĐT Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Malaysia ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Đức Cường)

Cụ thể, các đối thủ của ĐT Việt Nam là Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan, với thời gian dự kiến từ ngày 9 đến 17/11. Đây sẽ là những trận đấu đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang Sik sau FIFA ASEAN Cup 2026, nếu tính cả các cuộc so tài giao hữu.

Hiện tại, lịch thi đấu chi tiết của hai trận đấu này vẫn chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, đây được xem là giai đoạn quan trọng để HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng và thử nghiệm những phương án nhân sự và chiến thuật mới.

Không chỉ mang ý nghĩa cọ xát, loạt trận tháng 11 còn đóng vai trò bước đệm cho mục tiêu dài hạn. ĐT Việt Nam cần tận dụng cơ hội này để chuẩn bị cho chiến dịch tại Asian Cup 2027.

Sau đợt tập trung tháng 11, ĐT Việt Nam dự kiến hội quân trở lại vào ngày 21/12. Đến ngày 1/1/2027, toàn đội sẽ lên đường sang Qatar tập huấn và có trận giao hữu với đội chủ nhà vào ngày 5/1.

Kết thúc trận đấu này, ĐT Việt Nam sẽ di chuyển sang Saudi Arabia để hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Đây là bước chạy đà quan trọng trước khi bước vào sân chơi châu lục.

Tại Asian Cup 2027, ĐT Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Theo lịch dự kiến, trận ra quân của thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ là cuộc đối đầu với UAE vào ngày 10/1/2027.

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