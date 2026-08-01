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ĐT Việt Nam tới Indonesia, sẽ thi đấu ở địa điểm kém may mắn

Thứ Bảy, 20:03, 01/08/2026
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VOV.VN - ĐT Việt Nam dành trọn ngày 1/8 cho việc di chuyển từ Hà Nội tới Bogor trước khi thi đấu với ĐT Indonesia trên sân vận động Pakansari.

Dt viet nam toi indonesia, se thi dau o dia diem kem may man hinh anh 1
ĐT Việt Nam tới Indonesia. (Ảnh: VFF)

Sau chuyến bay kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ từ Hà Nội tới Jakarta, ĐT Việt Nam tiếp tục trải qua khoảng 2 giờ đồng hồ di chuyển bằng xe buýt tới Bogor – địa điểm diễn ra trận đấu với ĐT Indonesia ở bảng A ASEAN Cup 2026.

Do đã dành gần trọn ngày 1/8 cho việc di chuyển từ Việt Nam sang Indonesia, nên HLV Kim Sang Sik quyết định ưu tiên công tác hồi phục thể trạng cho các cầu thủ thay vì tổ chức tập luyện ngay sau khi tới Bogor.

Sau khi nhận phòng khách sạn, các cầu thủ được nghỉ ngơi và thực hiện các bài tập phục hồi tại khu vực bể bơi nhằm giải tỏa trạng thái mệt mỏi sau hành trình di chuyển, đồng thời duy trì nền tảng thể lực trước trận gặp ĐT Indonesia.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ có buổi tập duy nhất trên sân vận động Pakansari vào chiều 2/8. Đây sẽ là dịp để HLV Kim Sang Sik hoàn thiện những phương án chiến thuật cuối cùng trước cuộc đối đầu với đội chủ nhà.

Dt viet nam toi indonesia, se thi dau o dia diem kem may man hinh anh 2
Quang Hải ký tặng người hâm mộ ĐT Việt Nam tại Indonesia. (Ảnh: VFF)

Đáng chú ý, sân Pakansari là địa điểm thi đấu kém may mắn của bóng đá Việt Nam. Trong quá khứ, đây là nơi Olympic Việt Nam từng thua Olympic Hàn Quốc ở bán kết và Olympic UAE ở trận tranh hạng ba môn bóng đá nam ASIAD 2018.

Đội hình ĐT Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026 có tiền vệ Nguyễn Quang Hải, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh và hậu vệ Đoàn Văn Hậu là những người từng trải nghiệm bầu không khí trên sân Pakansari tại ASIAD 2018. Trong đó, Quang Hải đã thực hiện hỏng cú sút luân lưu khi Olympic Việt Nam thua Olympic UAE ở trận tranh hạng ba.

Về phía chủ nhà, ĐT Indonesia cũng đã trở về nước sau khi thắng ĐT Timor Leste 3-0 trên sân khách. Tuy nhiên, thay vì di chuyển ngay tới Bogor, ĐT Indonesia tiếp tục đóng quân tại Jakarta để tập luyện và phục hồi thể lực. Đội chủ nhà dự kiến chỉ di chuyển tới Bogor vào ngày thi đấu nhằm đảm bảo điều kiện chuẩn bị tốt nhất.

Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức giữa ĐT Việt Nam và chủ nhà ĐT Indonesia sẽ diễn ra lúc 20h30 ngày 3/8. 

Hoàng Long/VOV.VN
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