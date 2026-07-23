ĐT Việt Nam vs ĐT Timor Leste: Trận đấu ghi dấu mốc lịch sử tại AFF ASEAN Cup

Theo lịch thi đấu và trực tiếp AFF ASEAN Cup 2026, trận ra quân bảng A giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Timor Leste diễn ra vào lúc 20h30 ngày 24/7 trên sân vận động Chonburi, Thái Lan.

ĐT Việt Nam vs ĐT Timor Leste so tài lúc 20h30 ngày 24/7

Đây là màn khởi đầu cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Bên cạnh đó, cuộc đối đầu này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi hai đội lần đầu gặp nhau ở cấp độ ĐTQG tại AFF ASEAN Cup. Trước đó, ĐT Việt Nam và ĐT Timor Leste chỉ chạm trán ở các giải trẻ như U19 hay U23.

Dù sở hữu một số nhân tố đáng chú ý như tài năng trẻ Luis Figo, Timor Leste vẫn bị đánh giá thấp hơn so với ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, yếu tố bất ngờ luôn tồn tại khi đây là lần đầu hai đội tuyển quốc gia so tài chính thức.

Trước đó, ĐT Timor Leste phải vượt qua vòng play-off sau chiến thắng đậm 6-1 trước Brunei để góp mặt ở AFF ASEAN Cup 2026. Ở sân chơi khu vực, đội bóng này thường dừng bước sớm và chưa tạo được dấu ấn lớn.

Trong quá khứ, ĐT Việt Nam thường chiếm ưu thế trước Timor Leste ở các cấp độ trẻ. Dù vậy, khi bước ra sân chơi ĐTQG, mọi thống kê đều bắt đầu lại từ con số 0.

Đội bóng của HLV Pedro Alves Salazar chủ yếu sử dụng lối chơi bóng dài và tấn công biên. Điều này khiến họ để lộ nhiều khoảng trống và thiếu sự gắn kết trong hệ thống.

Với lực lượng vượt trội, ĐT Việt Nam được kỳ vọng kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, sự tập trung vẫn là yếu tố quan trọng để tránh những bất ngờ không đáng có.

Về lý thuyết, nếu chơi đúng sức và duy trì kỷ luật, thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn toàn đủ khả năng giành chiến thắng thuyết phục trước ĐT Timor Leste, thậm chí là chiến thắng đậm trong ngày ra quân.